Del saque somos carnecita... La verídica que el ‘Pato’, quien acaba de terminar con una patilarga, me cae bien porque es del Callao, hincha del Boys, bailarín, buena onda, cacharrero, sencillo y barrio, pero no puede llorar públicamente y menos por ese personal que le lleva 300 kilómetros de recorrido. Moquea por tu viejita, hijos, hermanos y seres queridos. Y si te han roto el corazón, quiébrate solo en un cuarto o baño. No hagas el papelón de sonso ante todo el mundo, porque tranquilamente te puedes enamorar de una flaca que te respete y valga la pena. Sí, señores...

Ya me enteré que ‘Toñito’ es otro en Primera. Ahora que volvió a la máxima categoría y juega en un ‘Callejón’, insiste con una blanquita que camina por el Cercado de Lima. Cuando era el bravo de Ate, ya tenía intenciones de conquistarla, pero desapareció y se le fue la moral de afanarla. Ha vuelto al ataque, aunque la muchachita lo ‘parcha’ y le dice que no pasa ni mela con él. No seas intenso. Un no es un no. Pobechito...

Así que ese zaguero zurdo, malazo y que invita a su casa en Navidad, es caleta. Mientras algunos peloteros se arrancan al Sur o ‘Barranco Bar’, él hace de las suyas en una discoteca de la avenida ‘Caminos del Inca’, en Surco. Allí ninguna cámara de televisión ‘patrulla’ y campeona sin que algún ‘rabioso’ lo grave o tome foto. Así es...

Jair, que corta el césped, se metió una bombaza en su querido Surquillo. El domingo, después de tomar ‘desayuno’ en el ‘Alberto Gallardo’, se arrancó a ver a las viejas amistades. Obviamente, daba la hora con las morenas, pero como son amigas de toda la vida, a ninguna le avanzó. Así es...

Bronca en el primer puerto. Los hinchas le quisieron pegar al administrador en Arequipa. El equipo está de cabeza. Los jugadores eligen qué partidos jugar y ‘Manzanita’ ordenó que patee uno el penal y otro agarró la pelota. Encima, el causa Marco Antonio declara que las divisiones menores están de la pitri mitri cuando no hay un solo chico del Callao y todos son del Bentín. Este muchacho va a tener muchos problemas con esa gente que es de avance. Se las canto... Me voy, soy fuga.

