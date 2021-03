Del saque somos carnecita... La VERÍDICA que el aplausómetro de la presentación de la ‘U’ se lo llevó el tío Chumpi, señor de señores. Al que le torcieron la boca cuando salió y apenas hicieron la finta con las manos fue a ‘Iván Cruz’. Si había público, fijo que lo pifiaban. Es antipático al mango. Se parece al ‘Cabezón’ que la está haciendo en la tierra del Chavo. Así es...

La firme que entre el zambito que aún no encuentra equipo y la ‘Totó’ nunca hubo buena comunicación, ni nada. Fue solo un gustito que se apagó rápido. En el programa donde ella trabaja hubo un juego donde tuvo que decir la edad del hombre y no sabía. Tuvo que tantear y acertó. Esas celebraciones y regalos de cumpleaños fueron solo por cumplir. Al final él perdió la cabeza por el movimiento de caderas y ella solo por imagen y ‘drilo’. Y no va cher...

Me avisan que Marcio, que va bien en el ‘verde’, se está metiendo en problemas. El hombre está timbrando a una mamasota que vive en el límite entre Chorrillos y Barranco. Ella fue su cariño y ahora ya no le responde, pero él sigue mandando mensajes y el esposo de la chica ya leyó todo. Lo que no sabe es que le ha dado dolor de cabeza a un patita que es tombo. Guarda ahí...

El que está hospitalizado en Cañete es Antonio Trigueros. Defendió las camisetas de la ‘U’, Defensor Lima y otros clubes y ahora se ha infectado con el maldito ‘bicho’, y necesita el apoyo de sus excompañeros de los equipos donde dejó la vida. Urgente, muchas oraciones y un buen ‘centro’ de sus grandes amigos. Y no va ser... Me voy, soy fuga.