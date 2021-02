Del saque somos carnecita... Me cuentan que el ‘Cacharrero’ que se fue de La Vicky no puede dormir. Aseguran que desde que se comprometió con su modelito sufre de insomnio. Antes había que despertarlo para que se levante y vaya a entrenar, pero ahora anda despierto toda la madrugada, pensando y sin sueño. Algo lo debe tener inquieto y le ha quitado la confianza. ¿Será por eso que se postergó la boda? Hummmmm...

Así que el zambito ‘camiseta’ anda desesperado para que le presenten a Gabrielita, una actriz cómica que acaba de cambiar de canal. Aseguran que busca por todos los medios que alguien le haga el contacto, porque él se presentó solito por el ‘wasap’, pero ella lo dejó en visto y nunca respondió. Noooooo...

Se le viene un problemón a ‘Ropita’. El pelotero se fue de su casa, dejó dos criaturas y se hace el loco con la pensión. Aseguran que la señora está decidida a iniciarle un juicio por alimentos. Ya tiene abogado, se asesoró en el Ministerio de la Mujer y va con todo para reclamar lo que le corresponde a sus chibolos. Guarda ahí...

Ya me contaron que la administradora de un club grande brilla por su ausencia. Se desaparece y todo porque para veraneando en Asia y allí nadie la ubica. Un solo día le dedica a su chamba y los demás es full descanso. Así no es... Me voy, soy fuga.

