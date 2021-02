Del saque somos carnecita… Todo se sabe. Ya me contaron que el zambito ‘Camiseta’ anda tras los pasos de una modelito que pasa pocos días en Perú y le encanta viajar a las playas del Caribe. Él le ha dicho que le dé unos días para darle el alcance y ella le ha respondido que está bien. Así que el hombre cumple en Lima con la familia y se pierde con la chica un rato. Hummm…

El ‘Pitbull’ pasea por Punta Hermosa, en horas de toque de queda, montado en un scooter y todavía comenta que es su nueva afición y que lo hace en sus ratos libres. No tiene apuro, le sobra billete, no se preocupa en trabajar y falta a las reglas. Completito es…

Pablo Míguez regresa a Alianza Lima luego de seis años

‘Ben a mi casa’ es un especialista en Fórmula 1. Se pega a las transmisiones, comenta públicamente y, la firme, demuestra que sabe del tema. Ojalá deje la pelotita y se dedique a ese rubro. Allí sí va a destacar y no como en el fútbol, donde siempre juega para menos uno. Noooooo…

Ese ‘Gato Techero’, un ‘charrúa’ que asegura que es entrenador y no tiene equipo, vive en el Twitter. Habla de fútbol, política y pide chamba para el pueblo. Tiene todo el tiempo del mundo y no suda su frente porque se ‘amarró’ con la secre del que fue número uno de San Luis y, a partir de ese día, se la pasa escribiendo desde su teléfono, última generación, que le regaló la doña. Provecho... Me voy, soy fuga.