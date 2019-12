Del saque somos carnecita... La firme que recontratierna y natural la imagen llorando de la esposa de Edison Flores cuando da el ‘sí, acepto’. Allí uno se da cuenta del por qué el ‘Orejas’ ha crecido en todo sentido. Tiene a su lado a la compañera ideal, la tranquilidad emocional que todo futbolista necesita cuando concentra o se va de viaje para los partidos. También la que lo levanta en las críticas y lo ubica cuando es necesario. Hay un montón de peloteros que se vinieron abajo, destruyeron su carrera por juntarse con la persona equivocada. A veces duermen con el enemigo. Esa que te come el cerebro y te hace vivir en sobresaltos. El hombre puede fallar en miles de cosas, pero nunca en elegir con quien va a formar su familia. Sí, señores...

Me pasan la voz de que ‘Iván Cruz’ se alucinaba Klopp, Guardiola o Mourinho y en resumen, es un cuentero de aquellos, un ‘florero’ que no entrenaba a nadie hace dos años. Quedó fuera de los que pelearon el campeonato y pidió 40 lucas gringas por año. Ganaba 25 y quería aumento. Los dirigentes le dijeron más pallares con tallarines. Voy a tomar el tiempo de cuándo vuelve a agarrar equipo, porque aquí nomás le paran bola. Ayayayayay...

Por siaca, ya me entró la duda. Yo estaba seguro de que el ‘Profesor’ tenía un dame que te doy con una reportera, pero me acaban de tirar la bocina de que el duro es el anciano que tiene a su lado. Ese que fue macheterazo en su época de defensa. Si es así, mis respetos para el técnico, que ha sido parador por su causa y no lo ha echado en cancha. Y también a la chica por salir con ese ‘abuelo’. Plop...

La verídica que hay presidentes que dirigen sus clubes como sus chacras. El bravo del último campeón cree que porque tiene dinero puede hacer lo que quiera. Por eso los entrenadores se le arrancan, no lo soportan. Tiene la conciencia de decir en voz baja, en su entorno, que él armó el equipo y es más mérito suyo el título, que de ‘Arcelotti’ y la ‘Mosca’. Ese tío no sabe ni limpiarse los mocos y habla como ‘faite’. Fuiiiira de acá...

Mi tío ‘Chumpi’ es grande de grandes. Todas las semanas lo invitan a inaugurar campeonatos con exjugadores y no se conforma con dar el play de honor. Se viste de corto, mete goles y guapea con 75 cheques. Y pensar que hay jugadores en actividad que se mueven menos que un barco y son ‘pechos fríos’ al mango. Así es... Me voy, soy fuga.