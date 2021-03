Mi amigo, el fotógrafo Gary, pasó apuradito por el restaurante y se llevó unas lentejas con chuleta de cerdo frita, arroz blanco graneadito y una jarrita con agua de cocona fresquecita.

“María, ayer conversaba con un amigo psicólogo y me comentó un tema que me pareció muy importante: la salud mental de los peruanos que ya llevamos más de un año angustiados por la pandemia. Es natural sufrir ansiedad, temor y depresión, pero no podemos dejarnos vencer. Todo lo malo pasará, hay que tener fuerza mental. Por ejemplo, los millones de peruanos que trabajaban en restaurantes y negocios que han perdido sus empleos. Han tenido que reinventarse, pues la pandemia les cambió la vida. Pero el peruano es luchador, no se deja vencer por las adversidades y hemos vencido a las crisis económicas y el terrorismo.

Siempre leo a personajes exitosos y la mayoría coincide en que de toda crisis siempre puede salir una oportunidad para ser mejor. Por eso, les dejo unos tips que me parecen muy valiosos.

Hay que dar gracias por cada nuevo día. Incluso si nos salió mal ayer, hoy podemos hacerlo bien.

Nadie está a salvo de derrotas. Pero es mejor perder algunos combates luchando por nuestros sueños, que ser derrotado sin siquiera saber por qué se lucha.

La disciplina es el puente entre metas y logros.

La acción es la llave fundamental de todo éxito.

El éxito llega cuando la preparación se encuentra con la oportunidad.

Si no sabemos a qué puerto navegamos, ningún viento es favorable.

La mayor debilidad es rendirse. La forma más segura de tener éxito es intentarlo siempre una vez más.

El problema de no tener una meta es pasar la vida corriendo para arriba y para abajo, y nunca marcar un gol.

La vida no se trata de dejar pasar la tormenta, sino de aprender a bailar en la lluvia.

Demos lo mejor de nosotros y seamos agradecidos. Cada paso es para alcanzar algo mejor o más grande.

Preguntémonos si lo que estamos haciendo hoy nos acerca al lugar en el que queremos estar mañana.

El pasado puede doler, pero nos da dos caminos: podemos huir de él o aprender”.

Gary tiene razón. Tenemos que motivarnos, emprender proyectos, ser honestos y esforzarnos para alcanzar el éxito y la felicidad. Esta pandemia pasará y tiene que dejarnos fortalecidos, mejor que antes.

Me voy, cuídense.