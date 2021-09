Este Búho siempre repite la frase: Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Recuerdo claramente los flashes informativos que anunciaban que en la urbanización ‘La Calera’, Surquillo, en un confortable chalet, había caído el responsable del mayor genocidio ocurrido en toda América, Abimael Guzmán Reinoso. La organización terrorista que lideraba Guzmán le declaró la guerra al Estado peruano y, mediante el terrorismo, los asesinatos masivos o selectivos, coches bomba y atentados contra entidades públicas, causó la muerte de más de setenta mil peruanos. El culpable de todo aquello, el que incendió la pradera, fue el ‘camarada Gonzalo’, el ‘Cachetón’, como lo llamaban los valerosos policías de Inteligencia del GEIN, quienes realizaron un meticuloso plan para capturarlo.

El presidente Fernando Belaunde, el mismo día que ganó las elecciones en 1980, recibió la declaratoria de guerra del terrorismo senderista, que asaltó un pueblo ayacuchano, Chuschi, y quemó las ánforas proclamando presidente al ‘camarada Gonzalo’. El país vivió años de terror. Tenía que convivir con los asesinatos callejeros de policías, de políticos, militares, de dirigentes populares como María Elena Moyano, con coches bomba como el de Tarata, en Miraflores, los apagones hasta en Año Nuevo y las terribles matanzas de campesinos como las de Lucanamarca o Soras.

Me sorprende que en una encuesta callejera, cuando preguntaban a universitarios ¿quién fue Abimael Guzmán?, algunos respondían: ‘Es filósofo’, ‘doctor’, ‘líder de un partido político’. ¡¡Por favor!! Pienso que los padres, en primer lugar, tienen el deber de informar a sus hijos lo que significaron Sendero Luminoso y Guzmán para el país.

A este Búho nadie se lo contó, lo vivió en carne propia. Como periodista, junto a otros colegas, incluso más chibolos que yo, nos tocó cubrir una década de horror. Creo que no se necesita ser historiador para saber cuándo estuviste en un hecho trascendental. Con Tadeo, mi inseparable compañero de policiales, llegamos a inicios de los años 90 a una residencia en Monterrico. Tadeo, cancherazo con sus fuentes en policiales, me codeó, ‘el mayor me hizo una confidencia. Abimael Guzmán durmió aquí la noche anterior, la cama está aún caliente’. Un maldito soplo los alertó, pero se fueron solo con sus chivas.

Ese allanamiento, en 1990, sirvió para capturar, en 1992, al ‘camarada Gonzalo’. Los policías no lo podían creer. Un alto mando nos dijo: “Nunca pensé que el comité central fuera un grupo de borrachos. Cada vez que terminaban un comité se metían tal juerga con fino whisky y terminaban bailando ‘Zorba, el griego’”.

En esa época de terror también sufrimos los periodistas. Los policías estaban entrenados para lidiar con muertos todos los días. En la currícula de los periodistas no había un curso de medicina forense. La aprendimos viendo muertos todos el tiempo. Con mis colegas del periódico, que hoy yace en el ‘cementerio de papel’, aquel año de 1990, nos poníamos a conversar frente a varias botellas de chelas, para bajar la impresión que nos abrumaba, después de cubrir tantos asesinatos y atentados terroristas. Éramos jovencitos, salíamos de nuestros hogares y terminábamos viendo cadáveres despedazados, niños sin piernas, ambulantes y anticucheras destrozados por un coche bomba.

Eso jamás se debe olvidar. Y mucho menos ahora que hay miembros del Movadef, organismo de fachada de esa organización terrorista, paseándose por la sede del Consejo de Ministros que preside Guido Bellido, quien le dijo a una periodista: ‘¿Qué tienes contra los senderistas?’.

Sendero está vivo con su ideología y toca combatirla. Eso significa defender la democracia.

