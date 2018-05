Accidentes aéreos que estremecieron al mundo [VIDEO]

Este Búho siguió con tristeza el trágico accidente aéreo en Cuba , donde un Boeing 737 se estrelló pocos minutos después de alzar vuelo del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Más de 100 personas murieron, entre ellas algunos niños, y solo tres mujeres serían las supervivientes, aunque señalan que su estado es de gravedad. La calamidad pudo ser mayor, si en lugar de caer en unas tierras de cultivo, la nave impactaba en unos edificios cercanos. El avión fue rentado a una empresa mexicana por Cubana de Aviación, la aerolínea oficial del país isleño, que en los últimos meses ha estado dando de baja a sus antiguas naves, pues afirmaban que debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos no podían adquirir los repuestos necesarios para darles mantenimiento. Y lo que es peor, tampoco los dejaban comprar aviones nuevos y más sofisticados. Me vienen a la memoria algunos accidentes aéreos famosos, en los que perdieron la vida personalidades inolvidables. La lista es larga:



BUDDY HOLLY Y RITCHIE VALENS: En el año 1959 se produjo el accidente más famoso en la historia del rock. El archiconocido Holly, el chico de la gafas, alquiló un avión en plena tormenta de nieve para llegar a un concierto. Llevó consigo a una promesa, el chicano Ritchie Valens , que la rompía con su versión de ‘La bamba’. La avioneta se estrelló en Clear Lake, en el estado de Iowa y los pormenores los pueden ver en la película ‘La bamba’, de Luis Valdez.



RICKY NELSON: El cantante de ‘Waitin’ in School’ murió al estrellarse su avión en 1985. Antes de abordar el DC10 que lo llevó a la eternidad, tocó como última canción en su concierto el tema ‘Rave On’ de Buddy Holly. Premonitorio.



GLENN MILLER: El mítico director de orquesta que popularizó el swing falleció en 1944 , al estrellarse su avioneta en Inglaterra cuando viajaba rumbo a París para ofrecer un concierto a las tropas que habían liberado la ciudad de los malditos nazis.



ROCKY MARCIANO: Al gran campeón mundial de los pesos completos, que se retiró invicto, solo pudo noquearlo para siempre un accidente de avión. A los 46 años, en 1969 , en un viaje de negocios su avioneta se estrelló en el pueblo de Newton, Iowa.



MARCEL CERDAN: El campeón mundial francés de peso medio había perdido el título a manos de Jake La Motta , viajaba de París a Nueva York para cobrarse la revancha y encontrarse con su gran amor, la cantante Édith Piaf. Su avión se estrelló en las islas Azores, en el Atlántico.



PEDRO INFANTE: El gran actor y cantante mexicano era un apasionado de los autos y los aviones. Ya había sufrido dos accidentes piloteando sus aeronaves. A los 40 años se estrelló en Mérida.



CARLOS GARDEL: El rey del tango hizo llorar al mundo cuando perdió la vida al caer su avión en la ciudad de Medellín, Colombia. ‘Volver con la frente marchita/las nieves del tiempo platearon mi sien’, reza una de sus letras.



MANUEL SCORZA, ÁNGEL RAMA Y MARTHA TRABA: En 1983, el fatídico avión de Avianca se estrelló en el Aeropuerto de Barajas. Murieron 145 personas, entre ellas el gran novelista y poeta peruano Manuel Scorza (‘Redoble por Rancas’, ‘El cantar de Agapito Robles’, ‘Las imprecaciones’). El crítico literario uruguayo Ángel Rama (meses antes lo había escuchado en San Marcos en una erudita conferencia sobre la novela ‘La guerra del fin del mundo’, de Vargas Llosa) y su esposa Martha Traba también estaban en ese vuelo. Y la lista sigue. Apago el televisor.