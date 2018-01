Alberto Fujimori, sus hijos, PPK y más en los ‘Piqueítos’ de El Búho 

Este Búho ve la coyuntura política como un inmenso bufé con platillos nacionales e internacionales. El ‘Chino’ pidió una fuente de cebiche de conchas fresquecitas para celebrar su indulto humanitario, que milagrosamente lo puso como cañón porque su salud mejoró al instante. Kenji exigió una porción doble de chanchito bien frito bañado con salsa oriental agria para invitar a su hermana Keiko. PPK no se quedó atrás y se comió un pescadito en salmuera macerado en salsa naranja. Sé que con estos ‘piqueítos’ se les hace agua la boca a mis lectores. Por eso, como diría el gran ‘Chato’ Barraza: ¡¡A comerrrrrrrr!!



* LA FIGURA POLÍTICA: Fujimori no pierde tiempo y horas después que dejó la clínica donde estuvo internado desde la víspera de Navidad, comenzó a mandar tuitazos en los que habla hasta de la inseguridad ciudadana y la violencia. Se equivocaron quienes creían que solo se dedicaría a ‘tratar de unir a su familia, disfrutar de sus nietos y sus plantitas’. El ‘Chino’ siempre hará política y, como señaló Daniel Abugattás, PPK lo convirtió, al liberarlo, en ‘el líder político con mayor fuerza en el Perú, nos guste o no nos guste’, tanto así que fue el gran titiritero en las sombras para que PPK no haya sido vacado. Fuji sorprendió a todos, pero especialmente a su hija Keiko, que hasta el último momento no se esperaba tremenda derrota, y menos que el artífice sería su padre.



* DISPUTAS DE KEIKO Y KENJI: Keiko, la lideresa del fujimorismo durante años, y Kenji, dos veces el congresista más votado, están enfrentados por el poder en Fuerza Popular. En plena campaña del 2016, el engreído del ‘Chino’ prácticamente lanzó su candidatura a la presidencia de la República para el 2021, si su hermana volvía a perder. Con la liberación de su papi, el famoso dueño del perro ‘Puñete’ se empodera, más aún porque trabajó sin descanso para lograr su indulto. Están enfrentados de manera abierta el ‘Mototaxi’ de Keiko y ‘Los Vengadores’ de Kenji. Este tiene, por el momento, a nueve congresistas, que podrían ser algunos más, pues hay quienes están descontentos con las decisiones de la tiranía de la cúpula que dirige Keiko. Por cierto, no deja de provocar sonrisas la pose ganadora del gordito Bienvenido Ramírez en el Hemiciclo del Congreso cuando los keikistas no lograron vacar a PPK. Este singular personaje es quien pronunció las célebres palabras: ‘Existe una enfermedad que se llama síndrome de Alzheimer, que se da en aquellas personas que estudiaron mucho y que leyeron mucho, y uno de ellos son los profesores’. Plop.



Así luce la casa de La Molina a la que fue trasladado Alberto Fujimori

* PPK LA TIENE DIFÍCIL: Como se preveía, el cuestionado indulto a Fujimori no deja de agitar el avispero. Frente Amplio, promotor del primer pedido de vacancia contra PPK, anunció ayer que presentará una segunda solicitud para sacar al presidente del poder. Toda esta incertidumbre política genera inestabilidad y va contra el crecimiento económico. La ministra de Economía, Claudia Cooper, advirtió hace unos días que la crisis política hará que el país atraviese ‘un bache que no va a ser significativo’. Ojalá no se equivoque. Para este año se calculaba un desarrollo de la economía del 4 %, que es notablemente mayor que el año pasado. El país no puede parar.



* LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA: En total 49 generales de la Policía fueron asignados a diversos cargos en el interior de esa institución. El objetivo es ‘para empezar de cero con la nueva gestión’ del flamante ministro del Interior, Vicente Romero. Con su antecesor, Carlos Basombrío, hubo ciertos avances, como la desarticulación de grandes bandas. Pero en el día a día aumentó el accionar de ‘raqueteros’, ‘marcas’, sicarios y otros criminales. Vicente Romero fue director general de la Policía poco más de dos años, pero no se notaron grandes avances durante su gestión. Como ministro, una de sus primeras decisiones, y creemos muy importante, ha sido destinar a 800 agentes para labores de inteligencia. El objetivo es reducir la inseguridad. Todos esperamos que lo logre. Apago el televisor.