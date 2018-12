Asaltos de película

Este Búho ve con profunda preocupación que en Lima nuevamente se está dando una ola de asaltos en estas fechas cercanas a Navidad y Año Nuevo. El miércoles vimos cómo un grupo de feroces asaltantes dispararon a matar a dos agentes de Prosegur que custodiaban a un tercero que llenaba de dinero un cajero. A este último también lo balearon y un tiro le dio en el rostro a un adolescente que estaba en la zona de manera circunstancial. El menor pudo haber perdido la vida de forma instantánea, pero aún no era su hora. Los asaltantes estaban decididos a todo con tal de llevarse el dinero que, ayer se informó, fueron más de 450 mil soles. Cerca de medio millón. La policía ya investiga, pues la pregunta que se hacen es cómo los delincuentes conocían la ruta del camión de caudales, los puntos donde se detendría y de qué forma sabían que llevaba tanto dinero. Este espectacular y milimétrico asalto me hizo recordar una película sobre el tema, ‘Fuego contra fuego’ (‘Heat’, de 1995). Espectacular filme de Michael ‘Miami Vice’ Mann.



Tuvo la particularidad de reunir a dos monstruos de la actuación: Robert de Niro y Al Pacino. Si bien ellos participaron en la segunda parte de la extraordinaria ‘El padrino’, nunca rodaron una escena juntos, pues De Niro encarnaba al joven Vito Corleone. En la trepidante cinta de Mann, Robert de Niro es el frío y escurridizo Neil McCauley, un especialista en asaltos a bancos que reúne a una banda de profesionales recorridos en atracos por cuyas venas corre sangre helada, como Chris Shiherlis (Val Kilmer), para dar su último golpe. Ya quiere retirarse y vivir tranquilo. Por el otro lado, Vincent Hanna (Al Pacino) es el jefe de la División de Robos y Homicidios de Los Ángeles. El policía fue marine y, así como McCauley, es el capo en robos de bancos, Vincent es el mejor en desactivar a las más peligrosas bandas de Nueva York y Chicago.



Dos colosos de la actuación encarnan a los dos mejores en su campo. El mejor ladrón y el mejor policía. De toda la película, me quedo con la impresionante secuencia del asalto al banco y el posterior tiroteo en las calles de Los Ángeles. Una delicia para los amantes del mejor cine de acción. De forma magistral, el espectador se ve transportado al escenario mismo de los sobrecogedores disparos con potentes armas, por obra y gracia de Mann y de Dante Spinotti, su director de cinematografía. Esta película también inspiró a dos delincuentes en la vida real para asaltar un banco en Los Ángeles y a enfrentarse a balazos con los agentes. El saldo final de esa sangrienta aventura: 10 policías y siete civiles heridos, y los asaltantes muertos.



‘Bonnie and Clyde’, dirigida por Arthur Penn, fue un gran éxito en 1967, cuando se estrenó. Protagonizada por Warren Beatty y la bella Faye Dunaway, este clásico recrea la vida de los asaltabancos Bonnie Parker y Clyde Barrow, quienes se enamoran y recorren los Estados Unidos cometiendo sangrientos robos, lo que los lleva a ser considerados enemigos públicos, entre 1931 y 1934, cuando mueren brutalmente acribillados por la policía. Estos famosos criminales americanos se convirtieron en leyendas, inspirando una decena de películas (hasta pornográficas) y las más extravagantes versiones sobre su personalidad, como que Clyde era homosexual y Bonnie una ninfómana. La cinta de Penn es, tal vez, la más popular sobre la pareja que hasta tiene su festival cada año en la Autopista 154, al sur de Gibsland, en Louisiana, donde murieron. Apago el televisor.