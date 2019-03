Audios del escándalo en Las Bambas 

EsteBúho no puede dejar de indignarse al conocerse de que detrás de todo el conflicto producido en la mina Las Bambas, donde van más de 50 días de paralización, lo que está causando 300 millones de dólares en pérdidas, estaban dos ‘asesores’, los abogados Frank y Jorge Chávez Sotelo -detenidos el 21 de marzo-, quienes daban ‘órdenes’ y trataban como marionetas al presidente de la comunidad y a algunos dirigentes de Fuerabamba, instigándolos a tomar carreteras para paralizar la producción de la mina, con el fin de extorsionarlos con el pago de 100 millones por ‘liberar’ una vía que es de uso nacional y no privado de los campesinos, como les han hecho creer. Estos tipos, según la Fiscalía, pertenecen a la banda ‘Los Chavelos’. Los audios son escalofriantes y demostrativos.



NO HAY QUE CONVERSAR CON ESE HUE...’

Frank Chávez Sotelo es el ‘cerebro’ de esta bien urdida megaextorsión. En esta conversación con un dirigente comunero, le ‘lava el cerebro’ para que rechace los pedidos para el diálogo hechos por los representantes de la empresa. Ojo, antes de que detengan a los asesores y a dirigentes, los comuneros, azuzados por Chávez Sotelo, rechazaban las conversaciones sin saber que a los ‘asesores’ solo les interesaba la plata.



EDDIE: Sí, doctor, me llamó el ingeniero Edwin (Amoretti, funcionario de Las Bambas).

FRANK CHAVEZ SOTELO: Ya, ¿y qué quiere ese hue... de Amoretti?

EDDIE: Me dice que por qué no conversamos. Quieren dialogar, me dijo.

FRANK: No, nada, no hay nada que conversar con ese hue..., ¿ya?

EDDIE: Sí, justo...

FRANK: Tú sabes que los que han tenido la culpa han sido los de la empresa.

EDDIE: Exacto, ellos han tenido la culpa, por eso le he dicho y después le he cortado.

FRANK: Escúchame una cosa. Mándalos a la mierda, ¿me entiendes?

EDDIE: Sí, doctor, ya si me llama ahora, lo voy a mandar a rodar.



‘¡PROVOQUEN PARA QUE HAYA MUERTOS!’

Los hermanos Chávez Sotelo amenazaban e instigaban a los comuneros a exponer las vidas de ancianos, niños y mujeres en el bloqueo de la carretera. Incluso, pedían ‘mártires’ para obligar a la empresa a ceder a sus extorsiones, donde ellos se iban a llevar la mayor parte del dinero estafando a los comuneros.



TESTIGO PROTEGIDO ‘TP 03-2017-261’: “Frank Chávez Sotelo es el líder en las asambleas de la comunidad. Es el que más habla y amenaza. A los que queríamos dialogar nos gritó traidores y amenazó con quemarnos atados a un poste. Él y los otros asesores ordenan por teléfono a los dirigentes que se sigan bloqueando las vías, tal como ocurre en Yavi Yavi, y también ordenan que haya enfrentamientos con la policía. ‘Provoquen y que haya muertos’”.



REBAJA, CASERO, REBAJA



Aquí, este ‘abogado’ se pinta como lo que es. Con un lenguaje patibulario, desnuda sus intenciones con un compinche Willy. Frank había convencido a la comunidad de pedir lo imposible, ¡100 millones! por una carretera que legalmente es de todos los peruanos. Sin embargo, la empresa china, desesperada por las millonarias pérdidas, les ofreció seis millones. En ese contexto se produce este diálogo. ‘Willy’ le dice a Frank que ‘100 millones es una exageración’ y le recomienda ‘rebaja, casero, rebaja’.



¿Y EL PREMIER?: Estamos ante un enfrentamiento desigual. Una empresa con las manos atadas porque los comuneros se ve que están claramente digitados por una mafia de extorsionadores. El Ministerio Público cumplió su trabajo, los arrestó con las pruebas del delito: los audios y testimonios de testigos protegidos, grabaciones y fotografías. Ahora le toca el turno al Ejecutivo. Salvador del Solar no debe hablar del tema en conferencia de prensa, en los perfumados ambientes de la Presidencia del Consejo de Ministros, sino tomar el toro por las astas en la zona de conflicto. Para eso lo nombraron premier. ¿O solo está pensando en las consultorías?



