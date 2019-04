El Búho y 'The Avengers'

Este Búho recuerda aquel 2012 cuando se estrenó ‘The Avengers’ en el país. Fue todo un acontecimiento, porque no hay que olvidar que el Universo Cinematográfico de Marvel ya había calado, sobre todo en el público adolescente, juvenil y hasta los treintones, con el filme ‘Iron Man’ (2008), donde el inigualable Robert Downey Jr. hizo el papel del industrial seductor, inteligentísimo y ‘cachaciento’ Tony Stark.



Grandes y chicos se identificaban hasta con el romance más longevo de la saga de Marvel, creada por el fallecido Stan Lee, con Pepper Potts, su secretaria, brazo derecho y amante (irresistible Gwyneth Paltrow).



Por todo eso, Downey Jr. en un primer momento exigió ser el protagonista. “Con el ‘Capitán América’ (2011) no pasó nada, yo soy la taquilla”, le dijo a Joss Whedon, el director. Este le respondió: “La idea es esa, solos no van a lograr el fenómeno que queremos, juntos van a ser cada uno de ustedes, los brazos de un poderoso pulpo”. Y eso fue lo que sucedió: ‘The Avengers’ juntando por primera vez a ‘Iron Man’, ‘Capitán América’ (Chris Evans), ‘Viuda Negra’ (Scarlett Johansson), ‘Hulk’ (Mark Ruffalo), ‘Thor’ (Chris Hemsworth) y ‘Ojo de Halcón’ (Jeremy Renner) en la saga inicial con ‘solo’ una inversión de 220 millones de dólares, recaudó ¡¡mil 519 millones de dólares!!



Definitivamente, nuevas sagas se avecinaban, pues si bien los superhéroes vencieron al mal encarnado en ‘Loki’, al final también derrotaron a su aliado, quien le confiesa al ‘Maestro’, es decir, al verdadero ‘cerebro’ del siniestro plan, que fracasaron. Solo después nos enteramos de que ese ‘otro’ sería ‘Thanos’, el retorcido genio del mal que luego será el verdadero enemigo capaz de aniquilar a la humanidad y a los ‘Avengers’.



Este Búho se tuvo que soplar una colaza en el Cineplanet para ver la película final de ‘The Avengers’. Las tres anteriores batieron records de taquilla. En Lima se hicieron colas de madrugada, con termos de café y galletitas, mismo velorio. En La Paz, Bolivia, se armaban carpas por el frío. Los fanáticos del universo Marvel no son niños, son mas bien jóvenes y padres jóvenes que llegaban con polos, máscaras de sus héroes favoritos. Muchos de los que hoy son padres de familia con hijos de cinco años eran enamorados y vieron de solteros el inicio de ‘Avengers’, en el 2012. Todos llegaban expectantes después de haber visto las tres anteriores: ‘The Avengers’. Aquí ‘Nick Fury’ (Samuel L. Jackson), el jefe de S.H.I.EL.D., reúne a seis superhéroes para derrotar al malvado ‘Loki’. Aquí se forma este grupo selecto para salvar a la humanidad de sus peores enemigos.



Luego vendría ‘Avengers: La Era de Ultrón’ (2015). Tony Stark (Iron Man) construye un robot llamado ‘Ultrón’ que adquiere mente maléfica y decide exterminar a la humanidad a menos que los superhéroes lo impidan.



Seguiría ‘Avengers: Guerra Infinita’ (Infinity War) (2018): De las sombras cósmicas, agazapado y siempre detrás de los enemigos de la humanidad surge ‘Thanos’ y por primera vez los fanáticos se ponen a pensar que sus superhéroes pueden perder la batalla. Así llegué a un Cineplanet a medianoche para ver la ultima saga, el final sí o sí.



‘Avengers: Endgame’ (2019): Los avances de esta cinta de Joe y Anthony Russo muestran a los ‘Avengers’ derrotados por el malvado ‘Thanos’, quien logró reunir las ‘seis gemas del infinito’ e imponer su sed de maldad para después destruir a la mitad de los habitantes de la Tierra. ¿Sucumbirán algunos ‘Avengers’? ¿A quiénes les tocará morir? Esas eran las interrogantes en la cola.



Una simpática jovencita de la Católica me reconoció y me dio algunos tips, que comparto con ustedes: ‘Búho, si quieres comprender a cabalidad este final de una extraordinaria historia de heroísmo y lucha contra la maldad, debes ver primero, en ese orden: 1) ‘Capitán América’ (El Primer Vengador), 2) ‘Iron Man’, 3) ‘El Increíble Hulk’, 4) ‘Iron Man’ 2, 5) ‘Thor’, 6) ‘The Avengers’, 7) ‘Iron Man’ 3, 8) ‘Thor: El Mundo Oscuro’, 9) ‘Avengers: La Era de Ultrón’ y 10) Avengers: Infinity War. ‘Ya sabes Buhito, si no las has visto, corre a Polvos Azules a comprar tus DVD’.



Me quedé pensativo. En estos tiempos de malditos terroristas del Estado Islámico, que matan mujeres, niños y ancianos en iglesias, me gustaría que tuviéramos unos ‘Avengers’ en las Naciones Unidas para aniquilar a esos malvados que no son de otra galaxia cósmica, sino villanos de carne y hueso. Apago el televisor.