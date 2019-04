El bajón de Martín Vizcarra (II)

Este Búho recibe correos de jóvenes lectores: ‘Búho, sigue con tu análisis sobre el bajón del presidente Vizcarra’. Me debo a mis fieles seguidores, pero me veo en la necesidad de coger mi ‘Espada del augurio’, de ‘Los Thundercats’, para que me permita ‘ver más allá de lo evidente’, en este tema tan picante y polémico, como lo es la caída del jefe de Estado en su popularidad.



‘A LAS BAMBAS NO VOY MÁS’: Hasta los más acérrimos defensores del gobierno del presidente coinciden en señalar que este nunca quiso viajar a la zona para, en los inicios, resolver con su presencia el conflicto minero en ‘Las Bambas’ y prefirió esperar que otros resolvieran ‘esa papa caliente’, para recién llegar a la zona a cosechar aplausos. Ese mal sentido de la oportunidad le costó caro, pues su premier prefirió quedarse en Lima y enviar a tres ministros que fueron recibidos a pedradas. Y para echar más leña al fuego, se detuvo al presidente de Fuerabamba, exacerbando el ánimo de la comunidad. Ese pésimo tratamiento del conflicto le pasó factura. Pero Vizcarra sigue tercamente evitando tomar el toro por las astas y prende velitas para que hoy, el premier y su comitiva, junto al representante de la Iglesia, logren hacer entrar en razón a la comunidad. La minera ya se comprometió a pagar lo que le corresponde. Además, es evidente que los lugareños están azuzados por asesores politicastros, que coquetean con Movadef y el etnocacerismo, y solo buscan sabotear cualquier acuerdo. Si no hay ‘humo blanco’, Vizcarra ya debería ensayar un ‘Plan B’, porque la economía del país no puede soportar las millonarias pérdidas ocasionadas por la intransigencia de un grupo radical de comuneros.



LIBROS ERÓTICOS: Resulta increíble que el sector Educación, donde el Plan de Gobierno de PPK proponía elevar los estándares ‘a niveles del primer mundo’, sea hoy su talón de Aquiles. Colegios que se caen a pedazos, profesores que ya ‘cocinan’ una huelga y, lo que es peor, las cabezas del ministerio están preocupadas en confrontaciones de política de ‘género’ y descuidan lo más importante, el material que se le entrega a los millones de niños y adolescentes de la escuela pública. El texto donde las connotaciones no son educativas, sino ‘eróticas’ y donde se habla del coito anal con ‘poses que más gustan’ o ‘las que tienen más fama’ y otras irreproducibles, motivaron el escándalo de la mismísima ministra Flor Pablo, quien primero dijo que se iba a retirar el libro en cuestión, pero después ordenó a los profesores que ‘borren con plumón’ el nefasto link. Parece un chiste, pero no lo es. Este hecho es grave, pese a que muchos pretenden dejarlo bajo la alfombra. La ministra debe irse a su casa.



EL DECANO DE LOS PRESOS: A este columnista le parece extraño, muy extraño, el mandato de detención preliminar de Pedro Pablo Kuczynski solicitado por un fiscal y ordenado por un juez. PPK ya tenía sus cuentas embargadas, su casa confiscada y estaba con impedimento de salida del país. ¿Por qué ahora al octogenario economista lo quieren encerrar? Me parece, francamente, un exceso que se haga esto con un investigado que ha cumplido a cabalidad las exigencias del Poder Judicial. Pero este columnista escuchó varias versiones sobre esta sorprendente detención: Habría estado comprometido en lavado de activos del dinero sucio de las coimas de Alejandro Toledo; sería una ‘cortina de humo’ para bajar los decibeles al escándalo de los ‘libros porno’ del Ministerio de Educación y la no solución del conflicto de ‘Las Bambas’; y esto sería un ‘anuncio’ de la Fiscalía para allanar el terreno y disponer la próxima detención de Alan García, quien también anda con tremendos ‘chicharrones’ y estaría buscando fugarse del país. Por eso, se escuchó la acalorada protesta del aprista Velásquez Quesquén por la detención de PPK. Debo recordarle que él, durante el debate sobre la vacancia de PPK, lo acusó de recibir plata de Odebrecht y pedía cárcel. ¡Cómo has cambiado pelona! Bueno, son especulaciones y solo me queda decir como la gran Cristina Saralegui: ¿Será cierto eso?



Apago el televisor.