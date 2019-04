El bajón de Vizcarra

Para este Búho no es fácil cumplir la misión de hacer análisis políticos para sus fieles lectores. Aplico el principio de que con los políticos debes mantenerte ‘ni tan cerca para que no te quemes, ni tan lejos para que no te hieles’. Eso lo cumplo a cabalidad. No soy de los que se acercan a los gobiernos de turno en busca de ‘asesorías’ y después, cuando el mandatario ‘mete la pata’ hacen la de Shakira: se vuelven ‘sordos, ciegos y mudos’ ante sus errores, pero son implacables críticos con la oposición al gobierno.



Esa postura, al final te quita credibilidad, pues la gente se da cuenta. Pero tampoco me alejo tanto que me impida ver la realidad y helarme. El periodista crítico está siempre allí, en medio, abriendo sus ojazos de Búho sin importarle que le digan que incomoda. Me debo a mis lectores y no al inquilino de Palacio. Las expectativas que tuvimos en el primer año de gobierno de Martín Vizcarra se están derrumbando como castillo de naipes, en mucho, por los errores del propio gobierno, que parece le gusta ‘dispararse a los pies’. Aquí algunos de los motivos del porqué Vizcarra se está desconectando aceleradamente del pueblo:



1.CON LOS LIBROS NO SE JUEGA: El gobierno sabía que caminaba sobre brasas candentes con el tema de ‘género’, en materia educativa. Por eso, los temas de los contenidos en los textos que el Ministerio de Educación entrega gratuitamente al alumnado de las escuelas públicas, donde se ha invertido millones de soles, debían ser evaluados con lupa, con equipos de expertos. ¿Cómo se pudo filtrar en un libro de Ciudadanía Cívica, para alumnos de 13 y 14 años, un texto que lleva a los adolescentes al link de una enciclopedia cubana que, francamente, parece estar escrita por una ‘profesora’ de ‘Las Suites de Barranco’? Aquí se le dice a los alumnos: ‘El coito anal’ es una práctica que está cobrando ‘fama’ (sic) en ‘nuestros nuevos gustos’ (doble sic)... Uno está totalmente de acuerdo con los cursos de Educación Sexual a nuestros hijos, pero esta forma, abiertamente direccional y con segunda de abordar la sexualidad, ha indignado a los padres de familia. La ministra pidió disculpas, llamó a la publicación una ‘barbaridad’ y hasta deslizó un posible ‘sabotaje’. Lo único cierto es que esto golpea duro al gobierno en su política educativa y le pasará factura al medir su aprobación.



2.MINISTRO CARBONIZADO: Se sabe que el ministro Edmer Trujillo es amigo y hombre de confianza del presidente. Quizás por esta razón, el mandatario no escucha las voces de la opinión pública que pide que la cabeza del Ministerio de Transportes y Comunicaciones dé un paso al costado después de la tragedia, donde murieron 17 pasajeros carbonizados en un pseudo terminal terrestre en Fiori, un corralón que la municipalidad había clausurado y al que el MTC de don Edmer entregó la licencia con un mínimo de documentación. Y para colmo, el ministro había mentido al país cuando señaló que ‘nunca se le otorgó licencia’. Los documentos presentados por la prensa lo desmintieron. Ahora, nos enteramos que durante la gestión de Trujillo se han expedido 102 habilitaciones técnicas de terminales terrestres. O sea, ¡cada tres días se habilitó un terminal terrestre! Algunos en peores condiciones que el siniestrado de Fiori. ¿Por qué no renunció o lo renuncian a Trujillo? ¿No calculó el mandatario el daño que le hace al gobierno? Y encima Vizcarra tiene la conciencia de decir ‘todos somos culpables’. Increíble.



3.INSEGURIDAD CIUDADANA: No hay que ser analista para darse cuenta que la inseguridad ciudadana es el principal problema que afronta la población, en todos los estratos sociales, sin excepción. Asaltan a padres de familia saliendo de un nido hasta en Las Casuarinas, balean a cambistas en Miraflores, asaltan bancos a plena luz del día, matan por robar celulares, asaltan negocios, casas, secuestran al paso, extorsionan, la delincuencia común hace de las suyas y nadie en el gobierno la coloca como el principal problema social del país. Esta violencia, sin parangón, no la creó el gobierno, de acuerdo, pero de lo que sí es culpable es de no darle la importancia que requiere y, por ende, no asume la responsabilidad de resolver el grave problema. Y esto se reflejó en la exposición del premier Salvador del Solar ante el Congreso. Presentó ‘Cinco ejes principales’ a resolver en el país: Lucha contra la corrupción, Fortalecimiento institucional, Crecimiento económico, Desarrollo social y Descentralización efectiva para el desarrollo. El común de los peruanos de a pie, que siguió la exposición, se preguntó con razón: ¿Y dónde estaba el tema de la inseguridad ciudadana? Alguien por allí contestó: ‘Creo que al final del eje cinco, debajo del tema violencia contra la mujer y alimentación infantil’. Después no se queje del porqué baja en las encuestas. Apago el televisor.