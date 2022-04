Este Búho tiene entre sus directores favoritos al holandés Paul Verhoeven, quien colocaría al menos dos películas maestras entre los mejores filmes de los años 80. Títulos como la notable ‘Flesh and blood’ (1985), ambientada en el medioevo, y el entrañable policial futurista ‘Robocop’ (1987) lo catapultaron a ser un director codiciado en Hollywood.

Gracias a ello pudo obtener el presupuesto suficiente para dirigir, tal vez, la película que lo distinga de sus 17 obras: el volcánico thriller ‘Bajos instintos’ (Basic instinct, 1992) que consolidara la carrera de Michael Douglas y convertiría a Sharon Stone de novata en una ‘bomba sexi’ de Hollywood . Este año ‘Bajos instintos’ cumple ¡¡30 años de su estreno!! y no puedo dejar hacerle un merecido homenaje, tanto a su director como a la protagonista de una de las escenas de mayor ebullición del celuloide.

Una estrella de rock en el retiro tiene sexo de alto voltaje con una rubia que está de espaldas a la cámara. No se le ve el rostro y ella, en el clímax, saca un picahielo debajo del colchón y asesina al tipo salvajemente. El detective Nick Curran (Michael Douglas) junto a su compañero Gus se encargan del caso.

Lo misterioso es que una escritora, bella, rubia y seductora millonaria, Catherine Tramell (Sharon Stone), es la principal sospechosa porque en su último libro escribió una escena idéntica al del homicidio y porque el muerto era su novio, o mejor dicho en sus palabras; ‘Nos acostábamos, nada mas’.

El Búho de Trome: Sharon Stone exigió, lloró, amenazó para que quitaran toma de interrogatorio

Curran tiene la corazonada de que la mujer miente y regresa a la lujosa casa al borde del mar donde la encara y descubre que Tramell mantiene una relación lésbica con una muchacha llamada ‘Roxy’, quien lo mira con odio porque se da cuenta de que su ‘amiga’ observa con ojos lujuriosos al policía. Curran es seducido por la escritora en escenas candentes, pues lo sabe vulnerable por tener un pasado donde se involucró en alcohol, cocaína, y porque mató a un sospechoso, por lo que tiene anticuerpos en el Departamento de Policía. Por si fuera poco, mantiene con su psicóloga una relación sexual abierta.

Ella trata de hacerle controlar sus impulsos, pero también oculta algo. Cuando la Policía cita a Catherine para un interrogatorio, ella se presenta con una minifalda blanca y hace un cruce de piernas, sin haberse puesto ropa interior, que deja boquiabiertos a los policías. Esa mítica escena de la cual se enorgullecería Stone en los noventas es en pleno siglo XXI, época de empoderamiento de la mujer en la industria del cine, motivo de una polémica entre el director y su actriz.

Según Stone, el director Verhoeven la engañó. Pidió al resto del equipo que se retirase para rodar con mayor comodidad la escena. Luego le solicitó que se saque la trusa. ‘Como es blanca refleja la luz’, le dijo, agregando que ‘no se vería nada’. Según Sharon, le creyó, pero cuando vio la película editada antes de su estreno observó con horror que se veía toda su entrepierna.

Ella asegura que exigió, lloró, amenazó para que quitaran esa toma, pero fue inútil. Tenía 33 años y ese filme era su pasaporte al estrellato. Y en verdad lo fue. Al final dio su brazo a torcer porque no quería que la etiquetaran como ‘actriz conflictiva’. Pero la versión del director holandés fue totalmente diferente. Ante una nube de periodistas durante el Festival de Cannes del 2021 sostuvo: ‘Ella sabía claramente lo que hacíamos. ¿Cómo iba a rodar algo sin saberlo? Y un detalle importante que ella omite -prosiguió- es que me obsequió la prenda y mi esposa la lavó.

Ya no me sorprende. Lleva casi treinta años mintiendo. Mi memoria es mejor que la suya’. Lo cierto es que cuando la película se estrenó y tuvo récords de taquilla, la propia Stone dijo en algunas entrevistas que la idea del ‘cruce de piernas’ había sido suya. Además, Sharon en su autobiografía ‘The beauty of living twice’ (La belleza de vivir dos veces) sostuvo que, más bien, se sentía orgullosa de haber trabajado en la película y en la escena en particular. ‘Bajos instintos’, treinta años de polémicas. Apago el televisor.

VIDEO RECOMEDADO

¿Estás emocionado por la nueva película de Batman? Han sido varios los actores que han interpretado al hombre murciélago. Aquí te presentamos a los antecesores de Robert Pattinson en este icónico papel a lo largo de la historia.

TE PUEDE INTERESAR