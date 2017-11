‘Bonnie & Clyde’ y ‘Bandidas’, las películas de mujeres delincuentes favoritas de ‘El Búho’

Estos ojos de Búho han visto de todo en el ejercicio del periodismo. Ya muy pocas cosas me sorprenden. Siempre recuerdo las palabras de un viejo profesor sanmarquino, quien repetía en forma solemne: el periodista siempre debe ir a la fuente, buscar, mirar, investigar. Y después está en la obligación de contarle la verdad a sus lectores. Por más dura que sea. Pero somos seres humanos y no podemos dejar de emocionarnos, indignarnos y rebelarnos ante hechos que son, francamente, atroces. El caso de ‘La Gata’, que asesinó a un amigo de su promoción y una hora después a un joven dueño de un chifa, es sorprendente por su sordidez, lo cual nos desnuda como una sociedad en decadencia.



Robos a diario, corrupción de la clase política y violaciones a bebés desmoralizan a cualquiera. Salgo del diario y llego muerto a mi casa. Embarrado de tanta suciedad. Solo me queda tomar una ducha caliente y ver algunas películas, que precisamente cuentan historias de mujeres delincuentes.



‘BONNIE Y CLYDE’: Notable filme dirigido por Arthur Penn, que se basa en la historia real de una pareja de legendarios delincuentes norteamericanos: Clyde Barrow y Bonnie Parker, quienes sembraron el terror en los años 30 en varios estados de USA. Asaltantes de bancos y asesinos de policías fueron considerados como ‘Enemigos públicos número uno’ y se hicieron famosos porque se tomaban fotos, sobre todo Bonnie, con metralletas y pistolas, abrazados o besándose. La cámara fue encontrada por la policía, que entregó las imágenes a los medios. El país se dividió ante la pareja de jóvenes bien vestidos y atractivos. Los odiaban o los idolatraban. Pero así como vivieron, encontraron una muerte violenta, acribillados ambos por las balas de la policía y los federales. En el celuloide, el galán de moda Warren Beatty encarnó a Clyde y la bella Faye Dunaway hizo de una increíble Bonnie, y con ese papel saltó a la fama. Con el correr de los años, la película se volvió de culto entre quienes disfrutan de filmes sobre asaltos a bancos, que es todo un género. Sus protagonistas han inspirado a un sinnúmero de personajes en decenas de cintas. Recordemos el inicio de ‘Pulp Fiction’, de Quentin Tarantino, cuando la pareja de asaltantes juveniles ingresa a la cafetería donde los dos sicarios, Samuel L. Jackson y John Travolta, están desayunando. Eran Bonnie y Clyde de los 90. El salvaje romance entre balas, sangre y asesinatos hizo que muchos los vean como una suerte de ‘Robin Hood’. Imperdible.



‘BANDIDAS’: Las chicas de esta película sí son de temer. El filme no es muy conocido, pese a contar con dos megaestrellas hispanoamericanas que llegaron a la cima de Hollywood: la mexicana Salma Hayek y la española Penélope Cruz. La cinta la financiaron con dinero de Francia, México y Estados Unidos, y se basa en un guión del gran Luc ‘Nikita’ Besson. Ambientada en el México rural, María Álvarez (Penélope) es la bella hija de un campesino pobre, y al otro extremo está Sara Sandoval (Salma), una aristócrata que vacaciona en Europa como una reina, hija de un gran hacendado. Pero la fatalidad las une, cuando entra en acción una banda de sicarios mandados por ambiciosos promotores del ferrocarril, que quieren expulsar al padre de María de su humilde chacrita, y al de Sara de sus grandes tierras para que por allí transiten las locomotoras. Los criminales matan al padre de Sara e intentan hacer lo mismo con el de María. Pese a sus antipatías, hacen una alianza para defender a los campesinos. Nadie más peligroso que una mujer con ansias de venganza. Apago el televisor.

