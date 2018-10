'La Botica' fujimorista

Este Búho no se sorprendió con el contenido de los chats que intercambiaban los parlamentarios fujimoristas del grupo Telegram ‘La Botica’ (antes llamado ‘La Mototaxi’) y que fueron revelados por IDL-Reporteros. Telegram es una aplicación de mensajería parecida al WhatsApp. Como decía, los pantallazos de esas sabrosas conversaciones desnudan la calidad de los políticos que conforman dicho grupo, pues sus diálogos no están orientados por ninguna ideología o ideal que busque el bien del país.



Se trata, simplemente, de maquinaciones para enlodar a quienes consideran sus enemigos, sin importar que estos sean autoridades y que al hacerlo están poniéndole obstáculos a la Justicia. ‘La Botica’ está integrada, entre otros, por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, Rosa María Bartra, Milagros Salazar, Úrsula Letona, Leyla Chihuán, Karina Beteta, el indescriptible Héctor Becerril y el asesor de Keiko, Pier Figari. A continuación la transcribo de forma exacta, incluidos sus errores de ortografía, para que mis lectores saquen sus propias conclusiones.



Figari escribe: “Congresistas. Me dicen q José Domingo Pérez (el fiscal que pidió el encierro de Keiko) esta de viaje en Mejico... no se supone q detiene para investigar etc??? Entonces para q detuvo??? Asi trabaja el fiscal... encarcela y se va de vacas...”.



Chihuán responde al instante: “Podríamos conseguir el récord migratorio? Con eso lo matamos. Quién puede?”. Figari dice: “Exacto”. Chihuán: “No puede tener a una persona detenida 10 días y el viajar 5”. Figari: “Pidanlo plis”. Letona: “Yo”. Chihuán: “Gente quien de aquí tiene alcance? Ok”. Figari: “Y con el doc en la mano dar las entrevistas y joderlo... deslegitimarlo... evidenciar q actua x odio y sin proposito real de investigar...”. Becerril: “Si eso es cierto es una brillante oportunidad, por favor Ursula cuando tengas el dato avisas al toque y vamos con todo contra Domingo Pérez”. Aramayo: “Avisan por fa”. Letona: “Ok amigos”.



Luego, comparten la foto del récord migratorio del fiscal Pérez, y confirman “Está en Mexico”. Chihuán: “Este desgraciado... O sea que viaja y viaja. Lleva dos días en Mexico. Cómo hace su trabajo desde alla?”. Letona: “El lunes tenemos el reporte migratorio Oficial para salir a chancar”. Chihuán: “Ese no es oficial?”. Beteta: “RPP informó que Domingo Perez esta en México en un evento”. Letona: “Parece web pero igual saquemos el récord migratorio formal ese q viene selladito pa sacarle el ancho”. Bartra: “Es oficial, no se puede sacar el documento por la hora, pero es su récord. Pérez está en México desde el 10”. Letona: “Perfecto! Igual sacaremos el impreso”. Beteta: “Ya la prensa lo confirmo”. Bartra: “o sea el día q detienen a la Lideresa”. Beteta: “Debemos decirlo ya en las entrevistas”. Letona: “Y hoy se han llevado a cabo diligencias fiscales incluso en la tarde, la adjunta ya salió, quien decreta? Por Delivery”. Bartra: “Coincido con Kary, para el lunes no se cuanto se puede perder fuerza”. Chihuán: “Buen mensaje U”. Letona: “Mañana hay espacio en RPP quien puede ir 830 Rosa podrías? Yo tengo una reu importante con Micky por encargo de Pp”. Bartra: “No puedo mañana a esa hora”. Letona: “Sí Ley, hay q empezar a cuestionar su trabajo no dicen q es chancon implacable, ya pues q funcionario viaja tanto como el? Teniendo casos importantísimo”.



Al día siguiente, el sábado 13 de octubre, Chihuán fue a RPP, donde repitió los mismos argumentos: “Ser el máximo responsable de una detención y ¿cómo estás haciendo tu trabajo?, ¿por delivery? No lo creo”, enfatizó.



Como se ve, la consigna es desprestigiar de cualquier forma al fiscal Pérez, quien investiga a su partido y a su lideresa. Para ello, coinciden en utilizar un argumento tan tirado de los cabellos como el viaje del magistrado. Leyla Chihuán habla de ‘matarlo’ con esa información; Figari, de ‘joderlo... deslegitimarlo’; Becerril, de ir ‘con todo’ contra el fiscal, y Letona, de ‘salir a chancar’ y ‘sacarle el ancho’.



El Congreso tiene tan baja aprobación por parte de los peruanos precisamente porque en lugar de hacer leyes para el bien del país, muchos legisladores se dedican a estas vergonzosas actividades. ¿Qué mérito tiene Chihuán, además de haber sido una voleibolista regularona, para ser congresista? ¿Por qué la gente vota por este tipo de personas para que las represente? En otra comunicación, Keiko le ordena a Salaverry: “Daniel, manda un mensaje a Bancada de prudencia. Chavarri es una persona correcta y le están haciendo un cargamontón caviar...”. Y el orgulloso presidente del Congreso contesta obediente: “OK”. Apago el televisor.