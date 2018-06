El Búho y sus poderosos ‘Piqueítos’

Este Búho sigue colgado de la fiebre mundialista y alucina a varios políticos degustando platillos típicos de la gran Rusia. Luis Galarreta cocinó una suculenta ‘sopa de garras de oso siberiano con harta mermeloski’ que tanto le gusta. Richard ‘Chucky’ Acuña se engulló una ‘tierna pierna asada de gacelita Brunellakova’. Alan no quiso perderse el festín y devoró una fuente de ‘chicharrón de mastodonte del Cáucaso con aceitunas Baratov’. Kenji Fujimori no se resistió a hincar el diente en una ‘cabeza horneada de un Becerriloski de los temidos bosques de Matonoski’. No digan que no se les hace agua la boca. A continuación, les presento mis ‘Piqueítos’ , esos que saborean mis lectores. Y como dice el siniestro doctor Hannibal Lecter: ‘Bon Appétit’.

BASTA DE HUELGAS: Hizo muy bien el ministro de Educación, Daniel Alfaro, en anunciar que los profesores que acaten la huelga del radical Sute Conare, que lidera Pedro Castillo, serán reemplazados por otros docentes y sus sueldos se verán recortados, según los días que no dicten clases. Alfaro también dijo que los puntos del acta que se firmó el año pasado se están cumpliendo. Pero lo que los ‘profesores’ radicales quieren en realidad es que se les reconozca legalmente para tener acceso a los fondos de la Derrama Magisterial. ¡Ese es el botín! Qué vergüenza que estos ‘dirigentes’ en ningún momento piensen en sus alumnos. Les importa un comino que millones de niños con menos recursos se queden sin estudiar, mientras ellos muy orondos disfrutan del Mundial.

MONTESINISMO EN EL CONGRESO: Un reportaje de ‘Cuarto Poder’ reveló que el jefe de seguridad del Congreso, nombrado por Fuerza Popular, Walter Jibaja, es un conspicuo montesinista que fue edecán de Alberto Fujimori en las épocas más siniestras. ¿Cómo es posible que un personaje de esta calaña insulte y agreda a quienes piensan distinto al fujimorismo? Y el colmo es que Galarreta se haga el sordo. Pero no solo Jibaja es el ‘matoncito’ del Congreso. ¿Es esta la democracia y la amplitud que prometió Galarreta cuando juró en el cargo? ¿Qué espera para botar a Jibaja del Parlamento?

‘MONSTRUOS’ BIEN ENJAULADOS: Solo en el Perú, psicópatas como el asesino de Eyvi y el ‘Monstruo de la bicicleta’ podían estar en una cárcel limeña recibiendo visitas todas las semanas y ricos potajes. En Estados Unidos este tipo de asesinos son recluidos en prisiones de máxima seguridad, donde solo tienen media hora de patio y permanecen aislados y con una sola visita al mes. Felizmente, las autoridades penitenciarias ya mandaron a ambos criminales al gélido penal de Cochamarca, en Cerro de Pasco. Estas lacras merecen la muerte. Esperemos que nunca salgan de prisión.

HIJITOS DE PAPÁ: Solo en este país se pueden burlar las leyes electorales de manera tan burda. Cuando el Congreso dio la ley que prohibía la reelección municipal, lo hizo porque algunos burgomaestres habían hecho de la alcaldía su feudo. Se habían convertido en dictadores municipales y amenazaban con romper el récord de Fidel Castro de entronizarse en el poder. Bueno en Chosica y Miyashiro en Chorrillos con varios lustros ininterrumpidos se atornillaron en el sillón municipal. Ahora, ya impedidos de candidatear, han escogido a sus hijitos para que participen en las elecciones. El querubín de Castañeda también postula para Lima. ¿Es amor al chancho o a los chicharrones? ¿Tanto dan las ‘comisiones’ por licitaciones y obras?

PERÚ ES GUERRERO: Una buena noticia llegó desde Rusia. El ‘Tigre’ Gareca reconoció que metió las cuatro al no hacer ingresar a Paolo Guerrero desee el arranque contra Dinamarca y eso me hace volver el alma al cuerpo. Perú es otro con Paolo en la cancha. No solo es el diferente, sino es el que va a guapear a algunos que se muñequearon en el debut. Francia es el rival a vencer, aunque lo pintan para campeón del mundo, no es imposible vencerlos. Tomemos el ejemplo de México, que con un equipo solidario y con harto corazón le paró el macho a la poderosa Alemania. Apago el televisor.