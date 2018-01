El Búho hace su análisis político peruano para este 2018 

Este Búho escapó del bullicio y el alboroto de las fiestas de Año Nuevo para refugiarse en una playita donde celebró tranquilo y, al día siguiente, saboreó un tiradito frente al mar. Pero la coyuntura nacional no está para mucho descanso y por eso hago un breve análisis de lo que les espera a los protagonistas de nuestra política.



PPK: El pedido de vacancia, del que se salvó por poco, así como el polémico indulto que concedió a Alberto Fujimori, terminaron por debilitar la figura del presidente. Es más, el panorama empeorará si en las próximas semanas le sacan más cosas parecidas a la relación de su empresa Westfield Capital con Odebrecht. No le queda otro camino que hilar fino para mejorar su relación con el Congreso, sobre todo con el fujimorismo, para lograr las leyes y reformas que la gente reclama. Su objetivo principal debe ser echar a andar la economía, que el año pasado creció muy poco. Para este 2018 las expectativas eran mejores, pero el clima político enrarecido ahora pone todo en duda.



* ‘MECHE’ ARÁOZ: La imagen de la premier Mercedes Aráoz también resultó afectada por el indulto al ‘Chino’. Para muchos, como Marisa Glave y otros parlamentarios de Nuevo Perú, la primera ministra ‘mintió burdamente’ cuando les juró que no negociaban el indulto. Fue protagonista central en la tarea para que PPK no termine vacado y en este momento tiene el delicado trabajo de conformar el nuevo gabinete con profesionales de primer nivel que, además, no generen rechazo para que puedan trabajar sin grandes obstáculos. Lo que se sabe es que han estado conversando con algunos candidatos, pero estos no han aceptado. Por eso, se estaría pensando en promover a viceministros.



* EL PAPÁ DE KEIKO: El indulto a Fujimori está provocando movidas y reacomodos en el fujimorismo. Empezando con el liderazgo de Keiko, que se debilitó con el ‘Chino’ libre. Antiguos fujimoristas que habían salido de escena han comenzado a aparecer, como Martha Moyano y Luisa María Cuculiza. Aunque no se debe olvidar que Fuji está a punto de cumplir ochenta años y luce enfermo, su figura encarna lo que es el fujimorismo. Por ejemplo, él podría ser decisivo para que la bancada de su partido deje de ser obstruccionista. Mientras, es un enigma lo que Keiko piensa de esto. ¿Aceptará las órdenes que su padre pudiera darle o hará lo que mejor le parezca? No olvidemos que la mayoría de su bancada siente que su elección se la debe a ella y harán todo lo posible para conservar sus posiciones.



* KENJI: Dos veces elegido congresista y en ambas con la mayor votación, superando en cada caso los más de 320 mil votos, Kenji Fujimori siempre tuvo, pese a todo, la imagen de ser solo ‘el engreído del Chino’. Su amplia votación se debía a que caía bien a muchos electores fujimoristas y, sobre todo, a que siempre dijo de forma pública que lucharía desde el Parlamento por la libertad de su padre. Pero todo cambió cuando los nueve congresistas desobedecieron la consigna de su partido y se abstuvieron de votar a favor de la vacancia de PPK. En ese momento comenzó a atribuírsele a Kenji un peso político que no había tenido, pues se le colocó como el líder de esos ‘rebeldes’ con los que logró el indulto de su padre, y que podrían ser ‘el fiel de la balanza’, es decir, la fuerza capaz de decidir en el Congreso. Pero ya lo dije, Kenji actuó como muñeco de ventrílocuo, dirigido por su papi. En las próximas semanas veremos hasta dónde llegan su influencia y ambiciones políticas. Por lo pronto, la última encuesta de Ipsos-Perú muestra que tiene mayor aprobación que su hermana Keiko.



* ALAN GARCÍA: Las últimas declaraciones de Marcelo Odebrecht, ante fiscales peruanos y brasileños en Curitiba, ponen en aprietos a Alan García. En un audio difundido por IDL-Reporteros, el mandamás de la corrupta constructora señala: ‘Con certeza apoyamos a todos. A Toledo, Alan García, Humala a Keiko’. Al líder aprista, que se ufana diciendo ‘a mí nadie me compra. Nadie me ha dado un centavo, ni lo he pedido’, o ‘ellos se venden, yo no’, le esperan duros momentos si Barata confirma lo dicho por su exjefe y da detalles de ese supuesto apoyo. Ni el Cristo del Morro Solar lo salvará. Apago el televisor.