Consejo Nacional de la Magistratura: El Búho escribe sobre los audios de la vergüenza del CNM

Este Búho sintió asco cuando escuchó los audios que publicó IDL-Reporteros, de los presuntos favorecimientos y repartijas de cargos entre los más altos representantes de nuestra Justicia. Se escuchan las voces del presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos; del titular de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza; y también de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Iván Noguera, Julio Gutiérrez y Guido Águila. Transcribo algunos de los vergonzosos diálogos, de entre enero y mayo último, en el marco de la elección del presidente del CNM y de concursos para nombrar jueces y fiscales:

-Walter Ríos (7-2-2018): Estoy yendo donde José Luis Cavassa Roncalla. ¿Quién es ese pata? Es su hermano, el ‘brother’ de Guido Águila y de Julio Gutiérrez Pebe, para tender puentes con nuestro candidato, que es Orlando Velásquez...



-Su esposa: Ya.



-WR: Él es un puente que nos puede ayudar a convencer, porque necesitamos un voto para el amigo, ¿ya? Y eso va a significar que el amigo se va a rajar por mí para la próxima elección que, ya me dijeron de buena fuente, se va a convocar en enero o febrero del año 2019... Entonces, me tengo que mover como loco para apoyarlo, para que él sea no solamente mi voto de confianza, sino... tú ya sabes a lo que me refiero...

-Esposa: Ya.



-WR: Estoy haciendo los lobbies que te acabo de decir ahorita, ¿ya?...



-Iván Noguera (5-2-2018): Walter, hermano lindo, una pregunta. Tú sabes que mi esposa es decana de Derecho de Telesup (Universidad de José Luna, líder del partido Podemos Perú, cuya inscripción en ONPE fue objetada).



-Walter Ríos: Ya, hermano.

-IN: ¿Se puede firmar un convenio contigo, como presidente de la Corte para... un convenio así nomás, de prácticas preprofesionales que nunca se ejecute? Porque de repente no tienes interés, pero lo que ella necesita es tener más convenios...



-WR: Extraordinario.



-IN: Extraordinario.



-WR: Con mucho gusto, con mucho gusto.



-IN: ¡Ah! pucha, el favor se lo haces a mi esposa, y tú sabes que la quiero mucho a ella, y ya no quiero que...



-WR: Noooo. ¡Por favor! Estamos para apoyar.



-Julio Gutiérrez Pebe (27-4-2018): Walter, tu encargo se cumplió (mensaje de voz). Tarea cumplida.

-Walter Ríos: Yo te mandé mensaje de voz, agradeciéndote. Ese hombre se ha puesto a llorar. Es hijo de agricultores de Puno.



-JG: Si tú supieras lo que he hecho, Walter.



-WR: Sí, hermano.



-JG: Me he tumbado a la segunda, hermano.



-WR: Sí, ya sé. P... que eso es lo que le he dicho.



-JG: Y era una titular, hermano...



-César Hinostroza (4-4-2018. Dialoga con interlocutor desconocido y parece estar dispuesto a reducir la pena o absolver al presunto culpable de la violación de una niña de 10 u 11 años): Porque es menor de edad la chica, seguro. ¿Cuántos años tiene? ¿Diez años...? Once añitos... ¿Pero está desflorada? Ya, ¿pero quién le ha hecho eso? Ya, yo voy a pedir el expediente para verlo, ¿ya? ¿Qué es lo que quieren, que le bajen la pena o que lo declaren inocente?



Se anuncian más audios y, ante el escándalo, el Consejo Nacional de la Magistratura informó que investigará el caso. ¡Pero si sus miembros más importantes están en el asunto! Cómo es que se van a investigar ellos mismos. ¡No hay garantías! Estas grabaciones nos muestran de qué manera se manejan las cosas en la Justicia peruana y explican por qué en el Callao ocurren los escándalos más graves de corrupción y no pasa nada. El sistema judicial está podrido. Increíble que incluso se pongan de acuerdo para declarar ‘inocente’ al violador de una niña. ¿Hasta cuándo los corruptos seguirán actuando de forma impune? Apago el televisor.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE