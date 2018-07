Radiografía política: El Búho escribe sobre César Hinostroza, Walter Ríos, Luis Galarreta y Antonio Camayo

Este Búho habrá nacido de noche, pero no anoche. No me como el cuento de aquellos congresistas que, amparados en su mayoría, reclamaban ‘debidos procesos’ para los magistrados implicados en los ‘audios de la vergüenza’, que no es otra cosa que un eufemismo para ‘blindar’ a semejantes sinvergüenzas. Para muchos, no solo hace falta una reforma total, sino fumigar y, sobre todo, someterlos a una intensa ‘desratización’. Veamos el papel de algunos personajes claves en este sancochado de hipercorrupción.

CÉSAR HINOSTROZA: La tristemente famosa estrella de los audios de la ‘repartija’. Sus salas judiciales eran como la casa del jabonero, ‘el que no cae, resbala’. Y según las escuchas, se reunió con la ‘señora K’ y, sospechosamente, le dio en tiempo récord una casación a Keiko Fujimori en su acusación por lavado de dinero en el caso de los ‘cocteles’. Además, hizo caer al ministro Heresi, que lo llamaba ‘para pedirle consejos’ nada santos. Es increíble que este magistrado, que tenía un millonario desbalance patrimonial, incluidas dos casas en Miami, estuviera limpio de polvo y paja para seguir haciendo de las suyas en el Poder Judicial. En los últimos audios se le escucha dándole ‘órdenes’ al nuevo fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y también a Ángel Romero, magistrado ‘tapadito ‘de Alan en el Palacio de Justicia.

WALTER RÍOS: Cayó el que tenía más roche. El angurriento que hablaba de ‘verdecitos’. El que fuera presidente de la Corte Superior del Callao parecía un capo que negociaba desde el penal ‘Sarita Colonia’ y más se asemejaba a ‘Caracol’. Por eso sucumbió al pedir ‘diez verdecitos’ (diez mil dólares) para colocar a un fiscal en Tacna. Pero otros audios lo desnudan como un pedilón que ordena a su chofer que solicite cajas de whisky ‘etiqueta azul’ y cebichitos de lenguado para magistrados comprados, y para las esposas lo mismo. En el colmo del asunto, lloró en público pidiendo que no involucren a su señora, cuando en los audios se escucha que a quien reporta es a su mujer y esta lo digita y le dice lo que tiene que hacer. ‘Si está el ministro, vas donde el ministro’, le ordena. Escuchó la orden de prisión preventiva vestido como un ‘piraña’ con casaca y capucha. El terno y la corbata eran solo un ‘disfraz’.

LUIS GALARRETA: Nunca podrá tapar la corrupción de los audios, aunque lo intentó desesperadamente, convirtiendo a las comisiones del Congreso en una jauría de galgos dispuestos a despedazar a los valientes periodistas y fiscal que destaparon la podredumbre. La indignación ciudadana y la aparición de más audios nauseabundos lo dejaron sin piso, y en una loable reacción, el presidente Vizcarra emplazó al Congreso. Es ahí que Galarreta sufrió un estrepitoso ‘Waterloo’ y ahora solo piensa en blindar al ‘Walking Dead’ (‘Muerto Caminante’), el ‘señor B’, Héctor Becerril, quien debería ser desaforado por su escandalosa intromisión en la elección del presidente del CNM. Por mucho menos, Kenji y algunos de sus ‘Avengers’ se fueron del Parlamento.

ANTONIO ‘TOÑITO’ CAMAYO: Platón, Aristóteles, Montesquieu, Voltaire, Max Weber y otros insignes pensadores que filosofaron con extraordinaria brillantez sobre la política, se volverían a morir si vieran a un individuo como ‘Toñito’ Camayo pasar, de la noche a la mañana, de engrasador de ‘Ticos’ a ‘operador político’ ¡de la principal fuerza política que domina el Congreso! ¡Por favor! Es que este columnista no entiende cómo este personaje, que no sabe ni hablar, habría pretendido convertirse en un ‘Montesinitos, tamaño de bolsillo’. ‘¡Estoy en las altas esferas, pe!’, era parte del léxico que usaba para referirse emocionado a la alfombra roja de Palacio. ‘La próxima semana tengo una entrevista con Martín (Vizcarra)’, se ‘panudeaba’. ‘Toñito’ cruzó la línea, pero esta vez para pisar la ‘alfombra roja’ de la Fiscalía, que no solo lo va a investigar por el caso de la ‘señora K’, sino también por las sorprendentes bonanzas económicas de su ‘Iza Motors’. Apago el televisor.

