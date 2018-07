El Búho llega con sus clásicos 'Pastillazos'

Este Búho, en estos tiempos de crisis política y moral que sacude al país, luego de conocerse los ‘audios de la vergüenza’ que desnudaron los horrorosos niveles de corrupción en el Poder Judicial y en el Consejo Nacional de la Magistratura, se ve en la obligación de agarrar su ‘espada del augurio’ de los ‘Thundercats’ para que le permita ver ‘más allá de lo evidente’ y vislumbrar lo que puede pasar en el pleno extraordinario del Congreso, convocado por el presidente de la República. Asimismo, hacer una radiografía de algunos de los protagonistas de este sancochado de la corrupción.



SE ALEONÓ VIZCARRA: El mandatario por fin se amarró bien los pantalones y se cansó de que el fujimorismo, a través de su mayoría en el Congreso, se burle de sus pedidos para que destituyan a la totalidad de los miembros de ese vergonzante CNM. Lo estaban ‘relojeando’ preocupándose por amedrentar a los periodistas y a la fiscal Rocío Sánchez y hasta al mismo Pablo Sánchez. Vizcarra sacó la garra moqueguana y los obligó a sesionar para este viernes con un único punto de agenda: destituir a todos esos consejeros coludidos con el delito que se niegan a renunciar. Los puso contra la espada y la pared.



SALPICADA POR LA ‘REPARTIJA’: Este nuevo escenario deja muy mal parado al fujimorismo. Ya la ‘señora K’ no es la todopoderosa ‘presidenta en las sombras’. Su presunto ‘operador’, Antonio ‘Toñito’ Camayo, de Iza Motors, quien coordinaba con el juez César Hinostroza -que sería quien vería su caso por lavado de activos- ‘una reunión en su casa, como la otra vez’, la dejó como una política que buscaba sacar provecho de un juez que pueda comprar. ¿Cómo se le llama al que corrompe a un corrupto? Ya no tiene la autoridad para ordenar a sus congresistas a oponerse al presidente y forzar una disolución del Congreso. No era amor al chancho, sino a los chicharrones de las ventajas de una curul. El peor escenario para ella sería un adelanto de elecciones, porque ni siquiera llegaría a la segunda vuelta.



SACRIFICARÁN A UN BECERRIL: Cuando salieron a la luz los audios, Héctor Becerril insultó a los periodistas de IDL - Reporteros. Pero ahora, el parlamentario camina como una sombra y es un apestado en su partido. El consejero Baltazar Morales acaba de desmentirlo y sostiene que el fujimorista promovió una reunión en su casa con él y Guido Aguila, con la finalidad de que apoyaran la candidatura de Julio Gutiérrez Pebe a la presidencia del CNM. Becerril lo negó en siete idiomas, pero salieron los audios donde los dos consejeros hablan de dicha reunión y la última declaración de Morales lo expone y lo deja como un político que le mintió al país. Úrsula Letona acaba de anunciar que Fuerza Popular no ‘lo blindará’ e Indira Huilca lo acusó constitucionalmente, mientras Yonhy Lescano pidió su desafuero. Huele a chicharrón de Becerril.



NO DEJAN LA MAMADERA: Con justa razón, la ciudadanía está harta e indignada con tanta cochinada en el Poder Judicial. Salen más audios y dan asco. En uno se le escucha a Gutiérrez Pebe solicitarle al inefable César Hinostroza que le pida al ‘amigo del Callao’ que ‘apoye’ a su sobrino en un puesto en la corte chalaca. Increíble. Pero más indignante es la información de que Hinostroza viajó en marzo a Washington, en misión oficial, para dictar una conferencia ¡sobre la lucha contra la corrupción!, recibiendo miles de dólares en viáticos, pasajes y otras gollerías. Lo inaudito es que en vez de regresar al acabar el cónclave, se fue a Miami para chequear su casa de playa. ¡Cuántos Hinostrozas hay en el Poder Judicial y en las fiscalías! Urge no solo una reforma total, sino una ‘desratización’ en esos organismos.



UNA CHIQUITITA: En estos momentos es imprescindible que la ciudadanía en su conjunto participe en la lucha contra el poder corrupto enquistado en las altas esferas de las autoridades del país, no solo en el Poder Judicial. No debemos dejar que la lucha solo sea en el marco legal. En las calles también el pueblo debe hacer sentir su asco. Y hoy se debe marchar para decirle a los corruptos que esta vez sí van a caer. Apago el televisor.

