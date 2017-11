El Búho llega con sus famosos ‘Piquitos’ [VIDEO]

Este Búho sigue con la resaca de las celebraciones por la clasificación y les presento mis ‘Piquitos’, cortitos y contundentes, que tanto reclaman mis lectores.



QUE HAGA LA DE GARECA: La premier Mercedes Aráoz, en reveladora entrevista a Trome, le recomendó a Keiko que ‘hay que imitar a Gareca’. Ataviada con una camiseta de la selección comprada en Gamarra, donde se confeccionaron cientos de camisetas y se dio trabajo a miles, dijo que el técnico de Perú ‘formó un equipo en base a la unión del grupo y no buscando la individualidad’. Un dardo en momentos que desde el Congreso, Fuerza Popular hace su propio juego no pensando en la gobernabilidad del país, sino en las ambiciones del grupo.



ALAN Y SUS BEBOTES: Las caricaturas políticas valen más que mil palabras. Una de Carlín me hizo reír y pensar: Sale Alan empujando un cochecito con tras bebés y dice: ‘A otros habrán comprado. A mí, no’. Los tres infantes son funcionarios apristas que se encuentran presos por recibir millonarias coimas de Odebrecht: ‘Pulgoso’ Luyo, ‘Provocación’ Cuba y ‘Andorra’ Atala. Todos con sendas bolsas repletas de las suculentas cutras brasileñas. Uno se pone a pensar cómo el cazurro Alan, amigazo de Barata y Marcelo, no se iba a enterar de que funcionarios de segundo nivel pudieron concertar una cutra de ¡ocho millones de dólares!



Mercedes Araoz

KEIKO ‘KILL BILL’: En el célebre filme ultraviolento de Quentin Tarantino, Uma Thurman quería asesinar a Bill y sus sicarios. La lideresa de Fuerza Popular al parecer quiere emular a la rubia. Pero a esta, el viejo Bill la mandó matar, mientras que la china pretende bajarse a PPK ‘en venganza’ porque la derrotó en las elecciones. Hay otra diferencia. Uma buscaba justicia, mientras Keiko, al intentar guillotinar al fiscal de la Nación, al Tribunal Constitucional y al ministro del Interior con sus sicarios del Parlamento, lo que está persiguiendo es descabezar a las instituciones democráticas del país para instaurar una dictadura desde un Congreso dominado por su jauría.



MULDER Y LOS EXPEDIENTES X: En la recordada serie de misterio, los buenos eran los agentes Dana Scully y Fox Mulder. En el Pleno, uno no sabe para quién trabaja como agente el congresista Mauricio Mulder, al presentar un proyecto que pretende prohibir que el Estado coloque publicidad en los medios privados. Ese proyecto atenta directamente con la libertad de información de estos, tal como lo señala la Constitución. Absurdo, es el calificativo más benigno para el mamotreto del aprista. El señor Mulder parece más bien el malo de la serie, donde el Mulder bueno luchaba contra alienígenas en la Tierra.



CHIM PUM MUERTE: Un informe del diario decano muestra que, en lo que va del año, se han producido 70 asesinatos por bala y 180 han quedado al borde de la muerte. La mayoría por cupos de la construcción civil y bajo la modalidad del sicariato. El pueblo chalaco nunca vio tal espiral de violencia, que según la insigne historiadora chalaca Carmen McEvoy, se inició ‘en los tiempos en que el grupo Chim Pum Callao captura las municipalidades y el Gobierno regional, trasladando el lumpenaje y la criminalidad a la política. A esa forma vil de hacer política, ella la denominó ‘la perfección de la perversión’. Los chalacos honestos están preocupados porque varios siniestros personajes de ese cogollo buscan ahora reciclarse en otros partidos y quieren vientres de ‘alquiler’. A estar atentos. Apago el televisor.