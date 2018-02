El 'monstruo de la bicicleta', la caída de PPK y mucho más en los picotitos de El Búho

Este Búho se levantó tempranito, salió a caminar por el malecón invadido por la neblina, compró sus diarios favoritos y regresó a casa por un rico desayuno dominguero: pan calientito, tamalitos criollos, café cargadito y jugo de papaya. Estoy listo para mis ‘picotitos’ bien picantes y sin anestesia, como tiene que ser y como les gusta a mis lectores.



- ‘MONSTRUO’ TRAS LAS REJAS: El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra César Alva, el ‘Monstruo de la bicicleta’. Bajo estrictas medidas de seguridad lo mandaron al penal de Ancón, pero, francamente, ver a esta bestia hace que la sangre me hierva de indignación. Imagino todo lo que sufrió la pobre Jimenita. Este Búho insiste en que por este caso, la pena de muerte estaría plenamente justificada, pues esta clase de lacras jamás se podrán ‘resocializar’, como dicen algunos.



- PPK EN CAÍDA LIBRE: Chequeo la última encuesta de Ipsos Perú y preocupa cada vez más que PPK siga bajando. Ahora un contundente 75 % rechaza su gestión. Así es muy complicado gobernar un país, pero soy un convencido de que por el bien del Perú, debe culminar su mandato. Es evidente que la gente esperaba más de un Gobierno que hasta se hizo llamar de ‘lujo’ y que hasta ahora ‘no ata ni desata’. Es urgente que se conecten con el pueblo.



- LLAMADO A KEIKO: Reveladora la entrevista de nuestro colega Oscar Torres a la primera ministra Meche Aráoz. Ella pide a Keiko que reflexione y no se traiga abajo la gobernabilidad. La lideresa del fujimorismo debe escuchar esta invocación y pensar en el futuro, pero debe hacerlo como una verdadera política, poniendo en primer lugar los intereses del país. Necesita dejar de lado sus apetitos personales y no escuchar a personas que solo le calientan la oreja. Cuidado que está siendo percibida por la población como vengativa y obstruccionista, como alguien que solo se interesa por ella misma y no por el desarrollo del país.



- CERO EN SEGURIDAD: Ya no solo da miedo caminar por calles peligrosas, sino también ir al banco. Los asaltos a las agencias no paran y la policía está quedando muy mal parada. Parece que los delincuentes se burlan de los agentes y hasta les sacan la lengua en sus propias narices. No vemos ningún plan integral de seguridad a la vista. Todo lo que hablan las autoridades parece un saludo a la bandera. ¿Por qué demoran tanto? Creo que la ineficiencia está campeando y mientras tanto, nos sentimos desprotegidos.



- DELINCUENTES LIBRES: Fuimos testigos de cómo ciudadanos valientes capturaron a un ladrón que había robado el celular de una jovencita, en pleno Centro de Lima. El delincuente fue llevado a la comisaría, se puso la denuncia y existían las pruebas del caso, pero increíblemente la Fiscalía lo puso en libertad. Se le dio comparecencia restringida. Insisto, los peruanos están perdiendo la paciencia y esta situación puede estallar en cualquier momento. El Estado no protege a la gente trabajadora que se gana la vida honradamente.



- TIEMBLAN POR BARATA: Jorge Barata, quien fue mano derecha de Marcelo Odebrecht en el Perú, cantará a fin de mes por las millonarias ‘coimas’ que entregó la constructora brasileña a corruptos políticos y nefastos funcionarios públicos en nuestro país. Lo que pueda decir ha puesto a temblar a más de uno. Serán los fiscales Germán Juárez Atoche y José Domingo Pérez los encargados de sacarle toda la verdad. Barata debe confirmar cuánto y para quiénes fueron las ‘aceitadas’. Se está pidiendo que su declaración sea pública. Toledo, Alan, Ollanta, Keiko, Susana, Félix Moreno y hasta el propio PPK están nerviosos por lo que pueda decir el brasileño durante su interrogatorio, que se realizará en Sao Paulo. Apago el televisor.