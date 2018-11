'Pastillazos' de El Búho 

Este Búho ve el panorama político más movido que el ‘Cholo’ Toledo saliendo cargado por sus ‘sobrinos’ ‘Koki’ y ‘Filete’ de su local favorito en San Francisco: el Pinocho’s Bar-Billar. Por eso agarro mi espada del augurio de los Thundercats, para que me permita ‘ver más allá de lo evidente’ y presentarles estos ‘pastillazos’ que tanto reclaman ustedes, mis lectores.



MIGUEL CASTRO, ‘OTRO MAMANI’: Que el congresista de Fuerza Popular, Miguel Castro, haya salido a declarar que fue testigo protegido del fiscal José Domingo Pérez y que se sintió maltratado al ser ‘revelada su identidad y se esté vulnerando el debido proceso’, es para muchos una argucia más de quienes quieren por todos los medios hundir la investigación del fiscal. ¿Por qué ante una traición de ese tipo, la cúpula de Fuerza Popular no le tira con todo como hicieron con Rolando Reátegui? Hummm. Me parece que buscan convertir a Castro en otro Mamani, a quien pusieron como infiltrado en el círculo cercano de PPK. Sin embargo, lo de Castro es tan burdo al salir Karina Beteta y Becerril a hacer bochinche contra la Fiscalía, que se ve que todo es ‘armani’ y lo peor es que no tocan al ‘testigo protegido’ ni con el pétalo de una rosa. ¿Qué extraño, no?



FISCAL VS. FISCAL DE LA NACIÓN: Round 1) El fiscal Pérez logra que el juez Carhuancho le dicte prisión preventiva a Keiko Fujimori, la responsable de que el Congreso blinde con todo al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, el ‘Hermanito’ de César Hinostroza. ¡Jab a la carótida de Chávarry por parte de Pérez! Round 2) El fiscal de la Nación saca a José Domingo Pérez de la investigación del caso Chinchero, que comprometería al presidente Vizcarra, por presunta parcialidad en la indagación. ¡Golpe bajo al hígado por parte de Chávarry a Pérez! Round 3) El fiscal Pérez citará para el 13 de noviembre al fiscal de la Nación en el lugar y la hora que este elija. Esto en el curso de las acusaciones por lavado de activos y por una declaración de Rolando Reátegui sobre un blindaje congresal a Chávarry. ¡Recto de izquierda a la mandíbula del titular del Ministerio Público! Lo que sí resulta penoso es que la máxima autoridad de la Fiscalía de la Nación sea ‘protagonista’ en investigaciones por lavado de activos y organización criminal de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. ¿Dónde estamos?



QUÉ TAL ROCHE: El segundo gobierno de Alan García se vio embarrado por millones sucios de la corruptora Odebrecht. El informe en minoría de la Comisión Lava Jato, de Humberto Morales, sostiene que García, con decretos de urgencia, favoreció escandalosamente a la empresa brasileña y otras constructoras de ese país para que sobrevaloraran sus costos. Es extraño que durante su mandato se hayan pagado coimas de decenas de millones de dólares, como las del Metro de Lima, y él diga: ‘Otros se vendieron, yo no’. ¡Increíble!



LA MANO DEL PRESIDENTE: Mientras los políticos libran una lucha a muerte y hasta se insultan como vulgares pandilleros, el pueblo tiene que soportar que le suban de forma abusiva los pasajes del Metropolitano, los peajes y los alimentos. Las amas de casa van a los mercados y cada vez tienen que conformarse con comprar menos. Está bien que el presidente guapee a los corruptos, pero ya es hora de que su gobierno se haga sentir y tome las medidas necesarias en bien de la gran mayoría del país, que todos los días trabaja durísimo para llevar el pan a casa. Con una economía estancada y aumento del desempleo, no iremos a ningún lado. Apago el televisor.