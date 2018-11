'Pastillitas' de El Búho 

Este Búho observa a los políticos del país y los imagina como protagonistas de recordadas películas que vio en la cazuela del hoy demolido cine ‘Mirones’. Alberto Fujimori sería el protagonista del filme de Woody Allen: ‘Robó, huyó y lo pescaron’. A ‘Sipán’ Velásquez Quesquén y ‘Mordaza’ Mulder les cae a pelo estelarizar la cinta de John Landis: ‘Los hermanos caradura’. Kenji la haría linda en su papel de Puyi en ‘El último emperador’. Alan deja chiquito a Leo DiCaprio protagonizando el drama de Steven Spielberg, ‘Atrápame si puedes’. El ‘Cholo’ Toledo es perfecto para el papel de Jim Carrey en ‘Mentiroso, mentiroso’ y Keiko podría ganar una estatuilla con el terrorífico filme ‘La hermanastra’. A verlas con canchita mientras les presento esas ‘Pastillitas’ que tanto reclaman mis lectores. Y ya saben, el que se pica pierde.



EL QUE NO LA DEBE: Ya nadie tiene dudas de que Alan García llegó de Madrid a Lima a presentarse a la diligencia con el fiscal Pérez con un ‘plan B’ bajo el brazo. Si rendía su manifestación y el fiscal no pedía su impedimento de salida del país, seguía con su cínica comedia de ‘el que no la debe, no la teme’ y ‘me allano a todas las investigaciones’. Pero ya tenía conversado su pedido de asilo con los uruguayos, por si las moscas. Ni bien aprobaron el pedido del fiscal, cínicamente dijo que le caería bien una buena temporada en su país, pero corrió a pedir asilo. La opinión pública está dividida y las redes sociales también, para unos es, sobre todo, un cobarde que teme enfrentar a la ley, y para otros, su comportamiento es el de un vulgar delincuente que se sabe culpable y hace la de ‘Pepe el vivo’.



AL SALVOCONDUCTO DILE NO: El presidente Martín Vizcarra tiene la oportunidad de pasar a la historia enfrentando la mentira y el chantaje de García, quien pretende desprestigiar a un gobierno democrático, donde se respeta el estado de derecho. Si Uruguay comete el error de dejarse embaucar por las mentiras de Alan y le otorga el asilo, el mandatario peruano puede negarse a otorgarle el salvoconducto que solo serviría para que un pillo, que está comprometido hasta el cuello con dineros sucios de Odebrecht, se fugue del país.



EL EJEMPLO DE KEIKO Y OLLANTA: Ante la indignante jugarreta de García, el Perú no puede dejar de reconocer que Keiko Fujimori, sus asesores y Ollanta Humala, junto a Nadine Heredia, se allanaron a las investigaciones y decisiones del Ministerio Público y el Poder Judicial. En estos momentos en que dos ‘caimanes del mismo foso’ (Toledo y García) se burlan de nuestras leyes, debemos valorar estas conductas. Solo falta que Susana Villarán y PPK hagan una declaración pública asegurando que no van a pedir asilo.



DESPIERTEN AL PRESIDENTE: Este columnista no es aficionado a la franela. Por eso, no podemos callar que la lucha frontal a la corrupción está distrayendo al mandatario de funciones puntuales de su investidura. Para empezar, hay ministros que no dan fuego y él parece gobernar en piloto automático. En Salud, los hospitales dan pena y hasta se pasean ratas en el emblemático ‘Dos de Mayo’. En los colegios, manzanas podridas ‘pepean’ a alumnas y las mandan al hospital, y las autoridades de Educación dicen que ese hecho ‘no es grave’. La economía está estancada, se han paralizado obras y no hay trabajo, y por ende hay menos consumo interno, por lo que los comercios no ganan y despiden gente. Suben los peajes, la gasolina, el pollo y nadie en el gobierno le da explicaciones al pueblo. Cuidado presidente, la cosa está que quema y las protestas pueden malograrnos la Navidad.



LIMA ULTRAVIOLENTA: No me voy a cansar de lanzar llamados al ministro del Interior. La inseguridad ciudadana ya lo desbordó todo. ¡¡Cuándo van a sacar a toda la policía a las calles!! Los delincuentes utilizan motos, mototaxis, autos, combis para robar hasta un celular. En Magdalena, Surco y otros distritos hordas de delincuentes irrumpen en los centros comerciales a hurtar lo que encuentren. ¡¡Y no hay policías!! Ni en un bus, colectivo o taxi con aplicativo se está seguro. ¿Existe un plan para revertir esta situación? Y ahora que se acerca Navidad será peor. Apago el televisor.