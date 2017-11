Las calles se han convertido en un espacio sin autoridad [VIDEO]

Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero saliendo de día de una peña tras los festejos por el Día de la Canción Criolla. Por eso agarro mi espada de los ‘Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’.



- PENA DE MUERTE 3: Este Búho expuso su punto de vista sobre la pena de muerte sin ningún ánimo ‘populista’, como algunos ahora llaman a quienes demandamos que el Estado aplique las más drásticas sanciones a los delitos cometidos por ‘monstruos’ violadores y asesinos, cuyos casos se han elevado a niveles de espanto. La cifra sigue creciendo y una sociedad no puede permitirse ver cómo jueces le dan de seis a ocho años al violador de una mujer ‘porque es mayor de edad y tiene un hijo’. La sociedad no puede mantener de por vida a un condenado que secuestró a una niñita de ocho años, que luego la violó a su antojo durante varios días y que después la estranguló y metió su cuerpecito en una maleta que tiró a un basural, como hizo el ‘Monstruo de Huancayo’. Según las leyes actuales, ese maldito vivirá en prisión con desayuno, almuerzo y cena, hasta que se muera. El Estado le pagará su manutención de por vida. Otros dicen que ‘no es disuasiva’. Falso. Hay estudios en Estados Unidos que demuestran lo contrario. Cuando en tiempos del gobierno militar había pena de muerte por matar a un policía, solo dos fueron ejecutados por esos delitos. Un delincuente lo pensaba mil veces antes de jalar el gatillo contra un uniformado. Para violadores asesinos de niños no hay ‘rehabilitación’ y el más drástico castigo debe ser el mejor escarmiento, porque los violadores no se reeducan. Son lacras que jamás cambiarán.



- DEMASIADA VIOLENCIA: Deprime y preocupa ver tanta violencia en las calles. Ahora ni siquiera las mujeres, sean estas adolescentes o madres embarazadas, se salvan. Por robarles un simple celular, despiadados ‘raqueteros’ no dudan ni un segundo en dispararles a matar. Varias ya han sido asesinadas en los últimos meses y nadie puede pararlo. Lo repito, las calles se han convertido en territorio liberado, sin autoridad, donde cualquiera puede dispararte. Como muestra el escalofriante video en el que un motociclista que hablaba con amigos en la avenida Venezuela es sorprendido por la espalda por un asesino que lo acribilló. La víctima cayó al piso y un auto lo pasó por encima, pero se salvó de milagro, aunque tres balas lo alcanzaron. ¿En qué clase de seres nos estamos convirtiendo? Tengo terror de solo imaginar el lugar que les estamos dejando a nuestros hijos.



- SUERTE COMO CANCHA: Una investigación del diario decano nos muestra que César Acuña tiene una tremenda suerte para que se le archiven varios juicios por graves delitos. Sin que lo grite, el político norteño, recordado por ofrecer ‘plata como cancha’ para ganar votos, está en campaña. Por ahora no utiliza a su portátil de Alianza Para el Progreso, su estrategia es usar a la Universidad César Vallejo, de la que es propietario. Solo sale a la luz pública en algún evento de la Universidad, como en la conferencia donde publicitó un convenio con la Corte Superior de Justicia de La Libertad y con el Ministerio Público de Lima. El convenio con la corte norteña no solo abarca capacitaciones a precios cómodos para los magistrados, sino también a sus familiares. O sea, Acuña soltó la frase ‘becas como cancha’. Curiosamente, tanta bondad de la universidad con los magistrados se traslada al Poder Judicial, donde serían los letrados quienes han ido archivando una a una las sonadas denuncias de la fiscalía contra el fogoso norteño. No cabe duda que tiene ¡suerte como cancha!



- SU PAPEL MÁS TRISTE: Lo dijimos con todas sus letras. El laureado Kevin Spacey se fue de cara al intentar tapar una acusación de intento de abuso sexual a un joven de 14 años en 1986, ‘saliendo del clóset’, al declararse gay, algo que había negado en todo momento pese a los rumores en Hollywood. Dije que ese comentario perjudicaba a la comunidad gay, pues los ponía como si el ser homosexual pudiera ‘justificar’ una conducta pederasta, cosa que no es así, pues enfermos acosadores de niños hay en los dos lados. También precisé que seguramente van a salir más denuncias y, efectivamente, están apareciendo. Un actor mexicano radicado en el Reino Unido, donde el actor dirigía un teatro, ha revelado, como otros allegados a él, que Spacey era un compulsivo acosador de jóvenes. ‘Era un verdadero depredador sexual’. La organización de los premios Emmy desistió de entregarle un trofeo honorífico. La compañía de teatro que dirigió abrió un correo para recibir posibles denuncias contra el actor, mientras que Netflix anunció que la laureada ‘House of Cards’, en la que Kevin era la estrella, ya no va más. Pero esto recién empieza. Apago el televisor.