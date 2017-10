El Búho pide pena de muerte para violadores de niños y bebés

Este Búho alucina la coyuntura política como si fuera un bufé de comida regional especial para brasileños cutreros: Jorge Barata degustó anticuchitos de alpaca de Cabana en salsa regia ‘Doña Susana’; Marcelo Odebrecht devoró unas lonjitas de búfalo de Alfonso Ugarte con un ‘Cuba’ con rodaja de limón ‘Provocación Tejada’. El ‘Mago’ Luis Favre se bebió una jarra entera de chicha chalaca con abundante azúcar ‘Moreno’. Sé que con estos platillos se les hará agua la boca. Como diría el siniestro doctor Hannibal Lecter: ¡Bon appétit!



- PENA DE MUERTE 2: Este columnista lo repite. No me interesa que me digan ‘políticamente incorrecto’. Prefiero ser correcto con mi conciencia, con mi sentimiento de padre y con el dolor de la abrumadora mayoría de peruanos que están hartos de ver cómo malnacidos violan y asesinan niños -para colmo ahora hasta bebés- y los jueces los mandan a ‘descansar’ de por vida en cárceles donde no hay trabajos forzados, y encima con ¡la plata de todos los peruanos! ¿Por qué con nuestros impuestos tenemos que mantener a monstruos durante toda su vida? Lo repito, creo en la pena de muerte para los asesinos violadores de niños y de bebés. Leo esos hashtags, anuncios de marchitas y ‘cadenas’ en las redes que no sirven para nada. Escuchen la voz indignada del pueblo ante tantas atrocidades contra pequeñitos, criaturas y mujeres, y no la de insensibles burócratas dorados sentados en su ‘corte’ en Costa Rica.



- CENSO, PEOR IMPOSIBLE: Este columnista no entiende cómo una mujer inteligente como Mercedes Aráoz se empecina en defender la validez del ‘Censo 2017’. Ya con ver los últimos reportajes, donde aparecen encuestadores llenando en casas y parques las encuestas, al menos en Lima, el censo está viciado, tal y como sostiene el experto Farid Matuk. Al ‘ejército de mano de obra barata’ le prometieron plata, trabajo, estudios y no les dieron nada. Ni pasaje, desayuno, almuerzo, polos ni gorras. Muchos de ellos se las ‘cobraron’ adulterando las encuestas. Aníbal Sánchez es un ‘chivo expiatorio’. Los verdaderos responsables de que 170 millones de soles, al parecer, se hayan tirado al tacho, son gente de ‘muy arriba’ del Gobierno, que por ahora están pasando piola.



- PPK EN LAS NUBES: Cuando veo y escucho decir al mandatario que quiere pasar a la historia como el presidente que le dio ‘seguridad al país’, no sé si reír o llorar. ¡Lo dice cuando solo hace un par de semanas murieron tres ciudadanos, incluida una madre de familia! Todo por quererles robar un celular. Y por misericordia no menciono el triste papel que le hicieron jugar al ‘zar de la reconstrucción’, que murió como una flor, acuchillado por sus propios ppkausas.



- LA PAREJA CASI PRESIDENCIAL: Keiko y Mark Vito pudieron ocupar los cargos de Ollanta y Nadine y hasta podrían transitar por el mismo terrible proceso judicial. El fiscal José Pérez Gómez les ha levantado el secreto bancario y están investigados por lavado de activos. Lo que no entiendo es de qué manera la fujimorista Rosa Bartra, de la Comisión Lava Jato, poco más y pide irrumpir en Palacio para interrogar al mandatario PPK, cuando su líder está en la agenda de Odebrecht. El Congreso no es Versalles, señora Bartra.



- EL POSTRECITO: Este columnista ve con asombro que el Poder Judicial y la Fiscalía de una región del norte firmaron acuerdos para ‘especialización’ de jueces y fiscales en las universidades cuyo propietario es César Acuña. Lo ‘raro’ es que el excandidato a la presidencia tenía varios juicios y al final todos fueron archivados. Este caso es muy grave y debe ser investigado a fondo. Apago el televisor.