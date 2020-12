Este Búho escribió la semana pasada que estaba indignado porque el gobierno de Martín Vizcarra no había logrado cerrar ningún acuerdo con algún laboratorio para que lleguen las vacunas al Perú, pese a que tuvieron todo el tiempo del mundo y dinero para cerrar tratos. Leo en las redes sociales a un ejército de trolls adictos al moqueguano que hacen eco de sus palabras al culpar al golpista Congreso. ¡Por favor! No seamos ingenuos. En el mundo cibernético hay muchos intereses de por medio sabe Dios por qué poderosas razones.

Ayer, en la buena entrevista que le hizo mi colega Óscar Torres, el presidente Francisco Sagasti no quiso culpar a nadie de esta terrible situación. Diversos especialistas responsabilizan al presidente Martín Vizcarra y a sus ministros de Salud Víctor Zamora y Pilar Mazzetti de ‘descuidar’ el aspecto fundamental para combatir la pandemia, como lo era la suscripción de acuerdos internacionales para estar en una posición expectante en la carrera de conseguir vacunas.

Jaime Reuche, del Comando Vacuna, sostuvo tajante: ‘Estuvimos advirtiendo desde julio pasado a las autoridades del Ministerio de Salud que suscriban un acuerdo con algún laboratorio; sin embargo, no han realizado nada concreto. Solo tenemos el acuerdo con Pfizer en una primera instancia que ni siquiera se ha culminado. Tenemos entendido que aún no se ha suscrito la segunda parte, que es cuando se hacía el depósito monetario. Ni siquiera con Pfizer, que es el único acuerdo bilateral que existe, lo tenemos asegurado hasta ahora [...]. Si uno no culmina un acuerdo como debe hacerlo, simplemente no se termina y se va a otro país’.

En cambio, en Chile sí se enfrentó la pandemia con responsabilidad, pues el gobierno de ese país había aprobado el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio norteamericano Pfizer y su socio alemán BioNTech. O sea que mientras Vizcarra ‘mecía’ a todo el Perú anunciando que ya teníamos vacuna para el verano del 2021, el gobierno de Piñera, sin mucha ‘bucha’ ni fanfarria, firmaba oficialmente con el laboratorio y por ello recibirá las primeras dosis del fármaco a fines de diciembre y, según el diario ‘La Tercera’, el inicio de la vacunación a los más vulnerables sería los días 24 y 25 de diciembre, apenas horas después del arribo del antídoto a tierras sureñas. Mientras, los peruanos, gracias a Vizcarra, Víctor Zamora y Pilar Mazzetti, no tenemos nada. Y la ‘salida’ del gobierno morado contra el virus es ordenar una restricción vehicular los días 24, 25, 31 de diciembre del 2020 y 1 de enero del 2021. ¡Qué consuelo de tontos! Lo más indignante es que el Perú tenía un convenio firmado con Pfizer, pero no completó el acuerdo y tampoco suscribió el compromiso de pagar, y la negociación está en el limbo.

El gobierno de Vizcarra y el Ministerio de Salud recibieron desde julio la propuesta formal del Comando Vacuna, un organismo privado donde está Carlos Neuhaus, quien comprendió inmediatamente que para asegurarse una vacuna que iba a ser disputada por todos los países del planeta se tenía que mantener contactos de primer nivel con los gobiernos de los países donde se produciría el antídoto. Por su labor al frente de los Panamericanos, donde se trabajó con el gobierno inglés, Neuhaus le aseguraba al Perú contactos de buen nivel con los británicos para conseguir la vacuna de Oxford, alma máter del gestor de dichos juegos. Sin embargo, Vizcarra y la burocracia del Minsa ignoraron la propuesta del Comando Vacuna y se mandaron solos sin contactos ni experiencia y ahí están los desastrosos resultados. Estamos a fin de año y no hay nada. Ahora la situación se vislumbra incierta y ya se habla de una cepa más contagiosa en el Reino Unido. Dios nos coja confesados.

Apago el televisor.