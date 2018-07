El Búho y sus picantes 'piquitos'

Este Búho disfruta de los emocionantes encuentros de octavos de final de la Copa del Mundo, pero no deja de estar atento a la realidad política. Por eso, les presento mis reclamados ‘piquitos’, tan fugaces como los que le da Brunellita a Richard ‘Chucky’ Acuña.



PRESIDENTE EN BAJADA: Cada vez más peruanos están dejando de creer en Martín Vizcarra, quien no logra empatía con el pueblo. En solo un mes, según la última encuesta nacional de GFK, su aprobación cayó de 47 % a solo 29 %. Es decir, ¡18 puntos! Al pueblo no le gusta su equivocada política de aceptarle todo al fujimorismo sin chistar, sobre todo si se trata de evidentes abusos con tal de evitar pelearse, para que no le hagan la vida imposible como a PPK. Olvida que la ciudadanía demanda un gobernante con don de mando, que dirija con energía y que se compre pleitos si es necesario. Encima, no se percibe una mejora en la economía del país, tampoco en el empleo.



LOS MÁS RECHAZADOS: Los hermanos Keiko y Kenji Fujimori, ambos con 72 %, y Alan García, con 82 %, son los políticos más rechazados por los peruanos, según la misma encuesta. Utilizar su amplia mayoría en el Congreso como una chaveta para vengarse de sus enemigos políticos, entre ellos su propio hermano Kenji, y para limpiarse el camino de cara a las elecciones del 2021, ha sido notado de forma clara y criticado por la población. Keiko debería replantear la forma como se está manejando, porque podría perder su tercera elección consecutiva. En el caso de Kenji, sus negociaciones por lo bajo con congresistas para que salven a PPK de la vacancia terminaron por chamuscarlo.



ALAN YA FUE: Lo de Alan parece definitivo. La mayoría de la opinión pública, según la referida encuestadora, lo ve como un político negativo para el país, por más que repita y escriba en Twitter ‘otros se venden, yo no’. Sobre todo cuando gente de su entorno más próximo, como su gran amigo y secretario personal en Palacio, Luis Nava, aparece involucrado en temas oscuros como el contrato de la empresa Don Reyna, de José Antonio Nava -hijo de Luis-, con la corrupta Odebrecht, que le pagó cerca de 18 millones de dólares por servicios. Muy raro, ¿no?



LLUVIA DE CANDIDATOS: Solo faltan tres meses para las elecciones municipales y regionales de octubre y nadie se perfila como claro favorito para ganar la alcaldía de Lima. Renzo Reggiardo y Ricardo Belmont van adelante en las intenciones de voto. Además, están los candidatos distritales, numerosos, desconocidos, a los que la mayoría de vecinos nunca antes vio y cuyo pasado ignoran. Los electores no saben si tienen experiencia municipal, si son preparados, si son honestos o, por el contrario, si tienen problemas con la Justicia. Este caos electoral es muy peligroso, pues los menos idóneos tienen grandes posibilidades de ser elegidos. No nos sorprendamos si luego nos tocan autoridades que mejor deberían estar tras las rejas.



MUNDIAL DE LAS SORPRESAS: Rusia 2018 nos está demostrando que las diferencias entre las potencias del fútbol y los ‘más chicos’ se siguen acortando. Solo un ejemplo: Corea del Sur le ganó al campeón Alemania y lo mandó a casita. Además, es una pena que dos ‘monstruos’ como Messi y Cristiano Ronaldo hayan sido eliminados tan rápido. Pero los encuentros son apasionantes y no dejo de pensar que Perú pudo estar ayer en el lugar de Dinamarca, enfrentando a la Croacia de Modric, a la que vencimos 2-0 en un amistoso en marzo. Los croatas eliminaron a los ‘vikingos’ por penales y en cuartos de final enfrentarán a Rusia, el dueño de casa, un rival duro pero ganable, pues no es Francia ni Brasil. ¡El ganador de ese duelo llegará a semifinales! Así es el fútbol. Apago el televisor.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE