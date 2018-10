'Picotitos' de El Búho

Este Búho ve el panorama político más movido que el Chato Barraza y Kike Suero saliendo de un tono de aniversario de la Backus. Por eso, tengo que agarrar mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para ‘que me permita ver más allá de lo evidente’ y así pueda presentarles mis ‘picotitos’, que tanto reclaman mis lectores.



¡VIZCARRA EN ALZA!: Se le pegó el estribillo electoral de ¡sube, sube PPK! Martín Vizcarra subió 16 puntos en este mes y su popularidad alcanzó 61 %. Uno puede decir que está moviendo bien sus piezas al imponer las reformas para el referéndum ante un Congreso chúcaro y prepotente dominado por el fujimorismo, pero hay algo que no viene funcionando. No se le ve una mano fuerte en cuestiones de gobierno. La economía está paralizada, hay desconfianza y, en el norte, la reconstrucción sigue a paso de tortuga. No solo hay que buscar golpes efectistas para la tribuna, es necesario gobernar de verdad, señor Martín Vizcarra.



SINIESTRADA FISCAL: La situación del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, es cada vez más complicada por sus relaciones con César Hinostroza y otros de los llamados ‘Cuellos Blancos del Puerto’. Encima, en una medida que le está generando una avalancha de críticas, no solo removió de su cargo sino que despidió de la Fiscalía de la Nación a la fiscal Erika Delgado, miembro integrante del equipo especial de José Domingo Pérez, quien a su vez pidió la detención preliminar de Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos. Lo que hizo es considerado por muchos como un sabotaje al impecable trabajo de fiscales honestos. La situación de Chávarry, el ‘hermanito’ del destituido Hinostroza, es insostenible al frente del Ministerio Público, pero él se aferra al cargo.



‘SEÑORA K’: Keiko Fujimori cumple hoy seis de los diez días de detención preliminar que el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó para ella, como presunta lideresa de una organización criminal en el interior de Fuerza Popular, dedicada al lavado de dinero. La acusación es gravísima, pero recordemos que ella misma ha provocado su delicada situación, que puede ponerse peor si esta semana hacen el pedido para que le den prisión preventiva por dieciocho meses. No olvidemos que su arresto se basa en una investigación fiscal seria de varios meses, en los que se encontraron contradicciones sobre el financiamiento de la campaña presidencial de Keiko en el 2011. Así que no sería tan fácil, como algunos creen, que salga libre pronto. Por eso, mejor que no se victimice.



EL ‘GORDITO’ Y LOS ‘CUELLOS’: El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, en vez de dedicarse a financiar videos mediante los cuales su abogada nos quiere meter miedo de que la FIFA nos desafiliará y no organizaremos el Mundial Sub-17 si lo sacan de la Federación, debió preocuparse más bien por arreglar su situación legal, que lo puede llevar a la cárcel. El Ministerio Público acaba de incluir al ‘gordito’ en una investigación preliminar por considerarlo miembro de la banda criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, en calidad de ‘financista’. Según las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, el dirigente deportivo entregaba el dinero a César Hinostroza siendo Antonio ‘Toñito’ Camayo, de Iza Motors, el intermediario. Camayo está en libertad acogiéndose a la colaboración eficaz y su testimonio puede hundir tanto a Oviedo como al ‘Hermanito’ Hinostroza.



OLLANTA Y NADINE: En entrevista publicada ayer en Trome, Daniel Abugattás asegura que Nadine Heredia y Ollanta Humala no fueron un cogobierno, como muchos creen. Explica que eso es simplemente porque no gobernaban ambos. La que mandaba era ella y al mandatario solo ‘le dejaban sus juguetes’. ‘Ollanta acompañó, todo era ella’, sostiene. Lo dice alguien que vivió ese régimen desde adentro. El excongresista cuenta que el poder emborrachó a Nadine. Creo que los políticos deben ver bien este caso para que sepan lo que no tienen que hacer. Cuando alcanzan el poder creen que será para siempre y se vuelven soberbios, pero el poder es efímero y cuando se termina, muchas veces se dan de cara contra la pared. Ejemplos saltan a la vista. Apago el televisor.