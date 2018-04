Este Búho ve que el panorama político se va agitando tras la juramentación del nuevo gabinete cuando se supone que llegaba para aquietar las aguas. Por eso, debo coger mi ‘espada del augurio’ de los ‘Thundercats’ para que me permita ver más allá de lo evidente y así presentarles mis ‘Picotitos’, que tanto les gustan a mis lectores.



AY, VIZCARRA: A este Búho, el presidente Martín Vizcarra le parece un hombre bienintencionado, un ingeniero que trabajó en provincias y que, por tanto, conoce la realidad del Perú profundo. Es decir, no es un mandatario de escritorio. Pero creo que cometió un craso error en la conformación de su gabinete, que necesariamente tenía que ser intachable. Nadie pide santos, porque no existen, pero sí personas con una hoja de vida que no admita cuestionamientos. Lamentablemente, las críticas a algunos de sus ministros, con toda razón, no se han hecho esperar.



SU PASADO LO CONDENA: Haciendo un esfuerzo se podría entender que el flamante ministro de Defensa, general de brigada del Ejército en retiro José Huerta Torres, haya sido uno de los altos mandos de nuestras Fuerzas Armadas que firmó el acta de sujeción a Vladimiro Montesinos. Sin embargo, acaba de salir un video en el que se le ve en la fiesta de cumpleaños del siniestro exasesor de Alberto Fujimori, celebración a la que asiste solo un grupo de altos oficiales que prácticamente le rinden pleitesía. Esto huele muy mal.



MÁS CRÍTICAS: Los cuestionamientos también son para el ministro de Justicia, Salvador Heresi, y para la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa. Al primero, por su discutible cercanía con personajes como el hoy encarcelado Alex Kouri, y con el prófugo exburgomaestre de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos. Encima, una nueva denuncia señala que usó unos 400 mil soles de la Municipalidad de San Miguel, o sea, plata de los vecinos, cuando era alcalde para hacer loas a su gestión en medios de comunicación. Y la ministra La Rosa, militante de un partido político como el Frente Amplio, que tiene en sus filas a gente que pide la libertad del mayor genocida de este país, Abimael Guzmán. Un verdadero sancochado.



VILLARÁN INVESTIGADA: Los expertos en leyes indican que el hecho de que el Poder Judicial haya aceptado el pedido de la Fiscalía para ingresar a las casas de Susana Villarán, significa que hay un caso sólido contra ella. Jorge Barata aseguró que aportaron 3 millones de dólares para la campaña del ‘No a la revocatoria’. El ingreso al domicilio de Villarán es para buscar pruebas que la comprometan, pero después de tantos meses, ¿esperan encontrar algo? La Fiscalía informa que hay un desbalance entre lo declarado en la campaña por el ‘No’ y los ingresos y gastos detectados por el Ministerio Público. No se le acusa a Villarán de enriquecerse ella, pero se cree que por el dinero habría favorecido a la constructora corrupta de manera ilegal, afectando a la ciudad. Una lástima.

ESTÁN CONDENADOS: Arrancó el proceso de desafuero en el Congreso contra Kenji, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, y parece que nadie los salvará. Este tema lo ve la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside la fujimorista Milagros Takayama, o sea que están ‘fritos los pescaditos’. Finalmente será el Pleno, de mayoría fujimorista, donde se vote. Y a Kenji se la tienen jurada su propia hermana y todos sus congresistas ‘más leales’, como los ‘Becerriles’, ‘Salaverrys’ y ‘Letonas’.



PSICÓPATAS SUELTOS: Luego de conocerse el horrendo crimen perpetrado en Carabayllo por Jack Mifflin, que a los 35 años dio cruel muerte a su propio padre y a la pareja de este para quedarse con su casa, no puedo dejar de preguntarme cuántos psicópatas asesinos andarán sueltos por las calles. Incluso, se cree que este malvado los torturó. Definitivamente, no son actos de personas normales, sino de bestias. Los padres debemos criar a los hijos con amor, respeto y disciplina. Y ver su comportamiento a diario. Si mienten siempre o si disfrutan con el dolor de los animalitos, no se puede pensar que son travesuras. Hay que llevarlos de inmediato a un psicólogo, porque puede haber un problema que, si se trata desde el inicio, podría solucionarse. No vaya a ser que estemos criando cuervos. Apago el televisor.