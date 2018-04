El Búho y sus picantes ‘piqueítos’ (el que se pica, pierde)

Este Búho analiza la coyuntura como si fuera un festival gastronómico, donde algunos políticos participan preparando las ‘entradas’ que los caracterizan. Allí vimos a Alan con un antiguo alcalde en desgracia, quienes presentaron unos terribles ‘choritos a la chalaca’. El ‘Cholo’ Toledo deslumbró con unas conchas gigantes bañadas en queso rancio de Cabana. Keiko y su inseparable mecenas Joaquín ‘Cobrador de combi’ Ramírez se deleitaron con unas ‘uñazas’ de cangrejo bien lavadas de activos. Kenji dejó en alto a su padre Alberto con un ‘cebiche de piraña’ y la ‘Tía regia’ Susana se apuntó con sus anticuchos quemados con harto chimichurri de sobre, marca ‘Barata’. Sé que se les hace agua la boca con estos ‘piqueítos’ que tanto reclaman, pero ya saben que el que se pica, pierde.



¡ATENCIÓN VIZCARRA!: Tiene toda la razón el presidente Martín Vizcarra en calificar de ‘inaceptable’ que la pobreza haya subido un punto el año pasado. Eso, señores, en cristiano significa que ahora en el país hay casi ¡siete millones de pobres!, lo que se traduce en que 375 mil peruanos que estaban considerados como ‘clase media’ en el 2016, se convirtieron en pobres. Las expectativas de crecimiento económico que se tenían para el 2017 se desplomaron -como es lógico- por esa terrible calamidad de la naturaleza que se llamó fenómeno de El Niño Costero. Pero no fue la única razón. Los políticos son los directos responsables de un irracional enfrentamiento en donde no hay un único gran culpable, pues todos participan: Humala, PPK, y Keiko, incluso el Apra. Continúa la tendencia del canibalismo político y con ello el país es el perjudicado, pues no se perderán 149 mil puestos de trabajo, sino quinientos mil. A reactivar ya los proyectos mineros en Cajamarca y Arequipa. A poner el acelerador en la reconstrucción del norte. Solo así se dará trabajo a miles de peruanos y es la única garantía de volver a crecer.



MINISTROS AL PASO: Con la efímera duración en el cargo del ministro de la Producción, Daniel Córdova, cuya renuncia fue obligada por su tremenda ‘metida de pata’ al ofrecer la cabeza de su viceministro al Sindicato de Pescadores Artesanales para evitar una huelga, al gabinete Villanueva pronto se le llamará ‘gabinete al paso’. Que varios ministros no pongan muchas fotos familiares en sus escritorios u oficinas, porque julio está cerca y me huele que a varios les quedó grande el fajín o están con roche por sus malas juntas y no pasan de Fiestas Patrias.

DE ‘AVENGERS’ A VILLANOS: En el Congreso llaman ahora a Kenji y su grupo de ‘avengers’, la ‘pandilla basura’, en referencia a esos tristemente célebres cromos de los años ochenta, de figuras censuradas por el Ministerio de Educación. Pero el más desprestigiado ha sido Kenji. Me pregunto si su ‘brillante’ asesor, Alexei Toledo, el que lo convirtió en un superhéroe ‘Avenger’ junto a sus impresentables compañeros, puede hacer el milagro de revertir su caída en desgracia luego de los ‘mamanivideos’. En abril no hay milagros.



SOCIEDAD PODRIDA: No hay otra forma de calificar a una sociedad que engendra a individuos que asesinan por un celular, directores de colegios que violan niñas, veinteañeras que matan porque les dieron poco pollo en el arroz chaufa, acosadores que queman vivas a mujeres. Una sociedad donde la violencia pareciera ser la llave para satisfacer deseos individuales, por más retorcidos y absurdos que estos fueran. Hay un gran problema de salud mental en el país. El psicólogo es visto como un ‘loquero’ y no como lo que debiera ser: un profesional cuyo trabajo debe incidir en cada colegio, en cada barrio, en cada comisaría y posta médica. Y cómo pedir respeto a estos miles de transgresores si los últimos presidentes del país se encuentran presos, fugados o acusados de corrupción. Es necesario hacer algo por nuestros hijos pequeños. Apago el televisor.