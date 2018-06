El Búho y sus picantes 'piqueítos'

Este Búho ve el panorama político nacional como un inmenso bufé mundialista. Keiko se frotaba las manos de solo ver a un pavo de su corral bien cocinadito, bañado con salsa agria oriental listo para ser troceado y servido. Vizcarra saboreaba un concentrado de mero y toda clase de mariscos para que le levanten el vigor. Kenji se persignaba varias veces y rezaba ante de probar unas conchitas regadas con abundante salsa puneña de la receta secreta de ‘Mamani Bond’. Sé que se les hace agua la boca, así que ahí les dejo mis ‘piqueítos’ con bastante ají. ¡A comeeerrrrrr!

QUÉ TAL CONGRESO: Llama la atención el desparpajo de la mayoría fujimorista en el Parlamento que, imponiendo su mayoría, arrojó al tacho la moción de censura presentada contra el presidente del Congreso, Luis Galarreta. Este es acusado de manejar mal el Legislativo y conducirlo bajo los intereses de su partido. Para estos políticos todo está bien. Pero hablamos del Parlamento en el que facilito se pone en planilla a los amigos del fujimorismo, mientras que a trabajadores con diez o más años de servicio no se les reconocen sus derechos; la misma institución que derrocha decenas de miles de soles en flores, mientras hay niños en el norte que escuchan clases en colegios sin techo. Es el Congreso matón que, sin ningún empacho, acosa de forma abierta a fiscales que osan investigar a Keiko por presuntos aportes ilegales de dinero a su campaña presidencial.

KEIKO NO CREE EN NADIE: El verdadero carácter de Keiko, para muchos, se está viendo bien clarito. Con tal de que nadie amenace su poder en el fujimorismo, no tuvo ningún reparo en hacer que anoche, en medio de escándalo, le ‘corten la cabeza’ a Kenji, su propio hermano, para convertirlo en un cadáver político, aunque ya sabemos que en el Perú no existen muertitos de ese tipo. La hija del ‘Chino’ solo piensa en ser presidenta del país y, para ello, está dispuesta a todo. Pero si una persona no respeta ni a su propia sangre, ¡qué podemos esperar de ella si llega al poder! ¡Qué clase de gobernante sería! Lo que más llama la atención es que las órdenes de suspender a su hermanito, que tampoco es un santo, son de ella, pero ante la gente quiere aparecer como que no tiene nada que ver. ¡Increíble!

CUIDADO CON LOS RADICALES: Este Búho habrá nacido de noche, pero no anoche. Me queda claro que en la marcha realizada en el Centro de Lima contra el Congreso hubo violentistas infiltrados. Eso de lanzar piedras y ladrillos a un patrullero, al que luego prendieron fuego sin importarles que en su interior hubiera un policía, no lo hacen simples manifestantes. Son gente que fue con la consigna de causar destrucción. Cuidado con esos elementos. Felizmente el agente pudo escapar y salvar su vida. Pero esos indeseables malograron una protesta legítima surgida de ciudadanos, gremios de trabajadores y estudiantes sinceramente indignados con un Congreso vergonzoso en el que están atrincherados sinvergüenzas de toda clase.

ELIJAN AL MINISTRO: El presidente Vizcarra debe elegir cuanto antes al nuevo titular de Economía, pues el país no puede parar. Se necesita un profesional capaz, con gran experiencia y, sobre todo que sea limpio, sin ‘chicharrones’ y que posea bastante muñeca para negociar y convencer. Debe ser un técnico que garantice el crecimiento, pues la situación del país no está para juegos. Cada vez aumentan los jóvenes ‘ninis’, o sea, los que ni estudian ni trabajan. Hay que atraer inversiones y generar empleo. No podemos dejar sin oportunidades a esos muchachos.

A GUARDAR LA CALMA: El fútbol me gustó desde muy niño y siempre alenté a la selección. Me alegra que el país viva un ambiente de fiesta permanente gracias al equipo de Gareca, que mantiene una tremenda racha de catorce encuentros sin perder. ¡Fantástico! Pero hasta ahí nomás. Bajemos las revoluciones porque escucho y veo por ahí a algunos que ya hasta hablan de que vamos a ser campeones del mundo. ¡Por favor! Avancemos paso a paso. Este sábado la ‘Blanquirroja’ juega su último amistoso antes de ir a Rusia. Será ante Suecia, un rival que dejó a Italia sin Mundial, y que seguro servirá para aclarar algunas dudas a Gareca. Solo ruego que nadie se lesione. ¡Vamos, Perú! Apago el televisor.