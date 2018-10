'Piqueítos' de El Búho

Este Búho ve el panorama político como si fuera un inmenso bufet de comida regional e internacional: Kenji degustó una ensalada de col china con mayonesa ‘Señora K’ y con harto queso puneño Mamani. El presidente Vizcarra pidió un Becerril al palo, adobado con vinagre Chávarry. Alan degustó su chicharrón de ballena con bastante ‘Cubas’ que le provocaron delirium tremens. Sé que se les hace agua a la boca. Aquí les dejo los ‘Piqueítos’ que tanto reclaman mis lectores. Y ya saben, el que se pica pierde.



SE BUSCA AL ‘HERMANITO’: Las redes sociales reventaron ante la noticia. César Hinostroza, el presunto cabecilla de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, se habría fugado del país por Madre de Dios. Los periodistas hicieron guardia en su residencia de San Borja, pero no salía ni a la ventana. ‘Se fue a Europa con otros implicados a pedir asilo’, era otra versión. Pero su abogado Manuel Humberto Asmat desmintió tal afirmación. “Lo que pasa es que no contesta el teléfono. Yo le hice esa recomendación después de que hablara que la ‘Señora K’ era Miki Torres. Mejor calladito te defiendes más bonito”, le habría dicho su abogado.



CARGAMONTÓN A JOSÉ DOMINGO: La Comisión de Defensa del Congreso, con votos del fujimorismo, aprobó citar al fiscal José Domingo Pérez. Según el parlamentario Yonhy Lescano, el fujimorismo y el aprismo tendrían como objetivo intimidarlo para que no continúe con sus investigaciones, ya que luego le va a llegar el turno a Alan García. Qué vergüenza que un parlamentario serio, como Jorge del Castillo, se esté prestando para esta burda maniobra.



CON KEIKO HASTA LA REJA: Ana Herz de Vega y Pier Figari eran los todopoderosos asesores de Keiko Fujimori. Primero como secretaria de organización ella y de ética y él de disciplina. Tuvieron decisivas participaciones en la conformación de las listas parlamentarias y dejaron de lado a Martha Chávez, Luisa Cuculiza, Alejandro Aguinaga y otros fujimoristas considerados ‘albertistas’. Por eso, Kenji les hizo la cruz públicamente y pidió que renuncien, al culparlos por la pérdida de las dos elecciones de su hermana. Ellos ahora se mantenían como asesores en las sombras, sin cargo alguno. Pero en la campaña del 2011, ambos, según un colaborador eficaz, eran los encargados de seleccionar a los ‘aportantes fantasmas’ con el dinero que Keiko le hacía entrega a su tesorera. Aquí no hay persecución política, sino la detención de una presunta banda que blanqueó millones de dólares de la corrupta Odebrecht, bajo la modalidad de ‘cocteles truchos’, ‘rifas sin premios’ y ‘aportantes fantasmas’. Al entregarse, la secretaria personal de Keiko, Carmela Paucará, podría convertirse en la Matilde Pinchi Pinchi de la Fiscalía, porque le sabe todo a la detenida lideresa de Fuerza Popular.



DESPIERTE, VIZCARRA: El economista Pedro Francke, que no tiene nada de fujimorista, le recomienda al presidente Martín Vizcarra que despierte y que ajuste a su ministro de Economía. Está aumentando el desempleo y el consumo interno se ha paralizado. Al no haber trabajo no hay dinero para comprar. Los puestos escasean y vislumbra que si la cosa sigue así, los peruanos empezarán a emigrar al extranjero como los venezolanos. Un gobernante no solo debe emprender una única quijotesca guerra contra los fujimoristas o el fiscal de la Nación, hay que mirar el bosque, no solo el árbol y escuchar a especialistas y no a ‘asesores’ que hicieron fracasar a Toledo, Ollanta y PPK.



NO AL ALZA DE PEAJES: Es el colmo que malos funcionarios de la Municipalidad de Lima, en asociación con la empresa ‘cutrera’ brasileña OAS, nos hayan enyucado un contrato leonino de peaje hasta 2049. El Congreso, para pasar piola, citó al alcalde saliente de Lima, Luis Castañeda Lossio, quien para la tribuna dijo que esa alza es inconsulta y no se esperó el arbitraje. Pero esas son solo palabras. Los usuarios siguen pagando un alza abusiva por dos imprescindibles rutas como son la Vía Expresa Línea Amarilla y la Vía de Evitamiento. Para ir al aeropuerto, desde Javier Prado, con el alza de peaje, uno pagará ¡¡22 soles!! Qué abuso. Apago el televisor.