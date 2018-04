El Búho y sus potentes ‘piqueítos’ [FOTOS]

Este Búho alucina la coyuntura política como si fuera un tremendo bufé de sopas y concentrados para ‘componer’ el cuerpo. Keiko, después de festejar con su inseparable Joaquín ‘Cobrador de combi’ Ramírez, saboreó un ‘caldo de cabeza de Kenji’. Verónika Mendoza engulló un caldo espeso con plátano ‘Maduro’. César Acuña se atragantó con un chilcano de mojarrilla con fideos de letritas como cancha y un sancochado a lo Villanueva con harto camote y olluco de la chacra del cura Arana. Sé que con esta carta se les hace agua la boca. Por eso les presento mis clásicos ‘piqueítos’, pero ya saben, el que se pica, pierde.



CHACLACAYO SIN PAZ: Con solo ver la cara de Osmán Morote, este columnista siente que la sangre le hierve. Si las estadísticas nos muestran que Sendero Luminoso es el culpable de la muerte de 70 mil peruanos, la responsabilidad no solo es de Abimael Guzmán. Su brazo derecho era Morote, quien coordinó atentados y masacres a campesinos pobres. Tuvo que haber muerto en prisión. Ahora está en un comodísimo ‘arresto domiciliario’ bajo el sol de Chaclacayo. Tiene un juicio por el criminal ataque a Tarata, en Miraflores, por lo que nunca debió salir de la cárcel. Mi solidaridad con los vecinos de Chaclacayo, que están en todo su derecho de protestar por la presencia de un psicópata que, de seguro, va a recibir la visita de sus esbirros que aún siguen defendiendo a Sendero con organismos de fachada.



‘SOY SU HERMANO, PERO...’: Kenji, por orden de su padre Alberto, perdió la dignidad y el horizonte, y todo para que su hermana no lo desafuere del Congreso y lo inhabilite de hacer política, además de poder mandarlo a la cárcel. Alberto se reunió con su hijita y le rogó que perdone a su hermanito, ‘porque si lo botan, puedo volver a prisión’. La hija mayor solo escuchó. Cuentan que Keiko no dará marcha atrás y ya ordenó a sus huestes en el Congreso que el desafuero va de todas maneras.

LULA DE COIMA: El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de joven fue un incansable luchador en las épocas negras de la dictadura militar brasileña. El laureado premio Nobel, Mario Vargas Llosa, le dedica una columna que hará desmoronar su ‘aureola de víctima’ en Europa y en todo el mundo. Lula liquidó su imagen al venderse al brazo corruptor de la empresa Petrobras por millones sucios y luego a la nauseabunda Odebrecht, a la que favoreció no únicamente en su país, sino también en el Perú, pues el ‘obrero metalúrgico’ le ‘ordenó’ a Marcelo Odebrecht que le dé millones a Ollanta. No obstante, donde se cae la figura del ‘luchador’ es en el fastuoso ‘tríplex’ en la playa más exclusiva de Sao Paulo, que le entregaron de parte de OAS. ¿Acaso fue por su barba bonita? ¡Por favor! El izquierdista se ‘pasó al lado oscuro’. Es un vulgar corrupto más, como afirma el premio Nobel peruano.



LEY SINIESTRA: Un proyecto de ley, que atenta contra la democracia y la libre participación de los ciudadanos en una elección democrática y libre, fue introducido por un partido que solo obtuvo el 5 % de los votos en la anterior elección: el Apra. Y por supuesto, lo apoyan Fuerza Popular y el partido de Acuña. Buscan impedir que alguna agrupación política con menos de tres años de antigüedad postule a la Presidencia de la República. Esta ley, señores, tiene nombre propio: evitar que Julio Guzmán, Verónika Mendoza u otros posibles personajes que intenten postular en estos tiempos, presenten sus candidaturas. ¿Con qué autoridad moral el Apra, que con las justas pasó la valla electoral, pretende impedir la candidatura de nuevas agrupaciones políticas? Me parece que es una sucia jugarreta antidemocrática por donde se le mire. Apago el televisor.