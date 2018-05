El Búho presenta sus ‘piquitos’

Este Búho ve la coyuntura política peruana como si fuera un gigantesco complejo de multicines, donde los políticos asisten a ver sus películas favoritas, aquellas con las que más se identifican: Alan García, con su guardaespaldas ‘Luca Brasi’, ingresó raudo a ver una versión remasterizada de ‘El padrino’. El ‘Cholo’ Toledo fue visto en una ‘cazuela’ de incógnito mirando y bebiendo la película uruguaya ‘Whisky’. Alberto Fujimori fue el único espectador de la ‘pela’ de Carlos Saura, ‘Cría cuervos...’. Kenji lloró con ‘Mi pobre angelito’. Sé que se irán volando al cine más cercano, pero aquí les presento mis ‘piquitos’, esos que tanto reclaman mis lectores.



VIZCARRA SIN TRAMPAS: El presidente Martín Vizcarra, en una entrevista concedida al ‘diario decano’, aclaró una posición que ha dejado ‘picones’ al aprista Mauricio Mulder, al fujimorismo y al partido de ‘Plata como cancha’ Acuña. No está de acuerdo con la ley propuesta por el aprista, que prácticamente deja fuera de carrera electoral a Julio Guzmán, Verónika Mendoza y a otros candidatos: ‘Si yo planteo una norma electoral para bajarme a tal o cual candidato, no es una buena norma’, acotó. ¡Bien jugado!



LÁGRIMAS DE COCODRILO: Kenji Fujimori ¿escribió? un artículo en un diario local. El querubín de Alberto hizo ‘un examen de conciencia’ y dice que su único gran error fue tener la debilidad de escuchar el sucio chantaje de ‘Mamani Bond’. Según él, ‘ese fue mi grave error’ y ‘nunca en mi vida política volveré a caer en la debilidad de tolerar una extorsión’. Finalmente cerró con un ‘pido disculpas al pueblo peruano’. Esperó mucho tiempo para dar explicaciones al país por su vergonzosa perfomance con tal de conseguir como sea votos contra la vacancia. No me conmueven sus lágrimas de cocodrilo. Que afronte lo que se le viene.



'MORADITO’ EN CARRERA: En una reveladora entrevista de Trome, el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, fustiga a los actuales partidos políticos, a los que denomina ‘dinosaurios’. Dice que ellos ‘la fregaron’ y que el pueblo ya les perdió la confianza. ‘Moradito’ juró que nunca perteneció al Partido Nacionalista y que fue viceministro en el gobierno de Ollanta Humala, ‘como cientos de funcionarios de idéntico nivel’. También le metió su ‘chiquita’ al ministro de Justicia, Salvador Heresi: ‘No es una persona conocida justamente por su lucha contra la corrupción y eso nos preocupa’. Y prácticamente sugirió que lo saquen para colocarle el fajín ‘a alguien que cumpla con el perfil’. Por ahora lidera las encuestas, aunque falta mucho camino por recorrer.



ENAMORADO Y BLINDADO: Richard Acuña, el segundo vicepresidente del Congreso, no oculta el amor por su ‘Wawita’ Brunella Horna, pero huye del Salón de los Pasos Perdidos cuando los colegas le tocan el tema del pedido de la Corte Suprema para que le levanten la ‘impunidad parlamentaria’. Sospechosamente, la comisión del Congreso que ve este caso no tenía quórum para tocar el tema, pero ya se admitió a trámite la solicitud del Poder Judicial. Richard es acusado de haber falsificado documentos para la compra de un terreno de 20 mil metros cuadrados en Trujillo. Lo insólito es que Acuña asegura que no se ‘allanará’ a la justicia ‘porque soy inocente y porque ese juicio es antiguo y yo tenía dieciocho años’. ¿Así son las cosas?



‘TORCIDA’ AMA A PAOLO: Francamente, a este columnista se le escarapeló el cuerpo y sintió emoción y orgullo al ver por la televisión cómo la ‘torcida’ del Flamengo le tributó tremenda ovación cuando al minuto 60, el ‘Depredador’ ingresó a la cancha del mítico estadio Maracaná. ¡Me hierve la cabeza! -como decía el recordado Palmiro Caballasca de la entrañable serie ‘Señorita maestra’- que por una ‘WADA’ lo quieran sacar del Mundial! Apago el televisor.