El Búho y sus potentes 'piquitos'

Este Búho espera que estos días de Semana Santa hayan servido para que los políticos de todos los partidos realicen una profunda reflexión ahora que el país necesita, por un lado, luchar implacablemente contra la corrupción, venga de donde venga y, en segundo lugar, reactivar la economía y brindar seguridad a los ciudadanos. Por ello, agarro mi ‘espada del augurio’ de los ‘Thundercats’ para que me permita ver más allá de lo evidente y les presento estos ‘piquitos’ cortitos y contundentes.



- MANO DURA. Uno de los requisitos para ser presidente de la República debería ser tener carácter para tomar decisiones. Ya vivimos el pésimo ejemplo que dio Ollanta Humala, el llamado ‘Cosito’, quien dejó que su esposa Nadine gobierne. Y a ella nadie la eligió. De verdad, no me gusta esa inicial actitud del nuevo presidente, Martín Vizcarra, de promulgar la Ley de la Contraloría presentada por el Congreso, que fue observada por el gobierno PPK, porque permitía que el Legislativo nombre jefaturas y contratos sin supervisión de un ente contralor. Cuidadito, presidente, así empezó Fernando Zavala, dándole ‘regalitos’ al fujimorismo, como cabezas de importantes entidades públicas, y terminó guillotinado.



- VILLANUEVA, NO VALE COPIAR. El hombre fuerte del gabinete, el premier, debe saber que tiene que presidir un Consejo de Ministros de ancha base y gobernar para todos los peruanos, y olvidarse de que pertenece a la bancada de Alianza Para el Progreso, el partido cuyo líder, César Acuña, es un político muy cuestionado. Esos halagos y coqueteos de Acuña a su ‘pupilo’ de bancada me dan escalofríos. Con un hombre que dice en sus videos que ‘con plata como cancha’ se obtiene todo en política, hay que tener muchísimo cuidado. Y si es posible, marcar abismales distancias.

- ‘CÓMO ES LA NUEZ’. Resulta paradójico que un personaje que se hizo famoso en el mundo de las comunicaciones ‘corporativas’, como Bruno Giuffra, lo que le valió hasta ser ministro de Transportes y Comunicaciones, se haya vuelto ‘invisible’ después de los tristemente célebres ‘kenjivideos’. Según el periodista del diario decano, Fernando Vivas, Brunito no quiere dar la cara ni para defenderse, esperando que salga otro escándalo que permita que los medios ‘lo suelten’. Lo veo bien, pero bien difícil. Su estilo, el del ‘bacancito del barrio’, el ‘dueño de la chacra’, el del ‘ya, cuñao’ que le promete al ‘cholito’ congresista puneño Moisés Mamani, al parecer, ‘obras’ a cambio de un voto contra la vacancia, lo puede llevar hasta la cárcel. Hasta causa hilaridad la forma cómo el siniestro Mamani le hace pisar el palito. ‘Salaverry me está llamando’. Y el ‘canchero’ operador muere por la boca: ‘¿Para qué le vas a contestar? Tú dile yo tengo mi conciencia y en mi pueblo no quieren otra cosa. Dile: Mi pueblo no quiere vacancia’. Y luego, sin imaginar que picó el anzuelo como una lorna, amenaza: ‘Ni abras la boca conmigo’. Y cree sellar ese siniestro conciliábulo con las frases para la antología de ‘Pepe el vivo’... con recursos del Estado: ‘Ya sabes cómo es la nuez, ya sabes lo que vas a sacar’. Se fregó.



- ZAPATERO A TUS ZAPATOS: Lo digo antes de que sea un hecho consumado. Por allí surgió un rumor de que el congresista Gino Costa podría ser el nuevo ministro del Interior. Este Búho cree que Costa está desempeñando positivamente su papel de congresista. Pero como ministro del Interior, durante el gobierno de Alejandro Toledo, demostró que sus estudios académicos y la lectura de la teoría de seguridad, que definitivamente domina, no le sirvió de mucho en la labor operativa de un ministro que debe trabajar codo a codo con la Policía Nacional. Estos ‘especialistas de seguridad de escritorio’ no garantizan una lucha frontal contra la delincuencia. Y estamos viviendo terribles momentos donde uno ya no está seguro en ningún lugar. ¡Te matan por un celular! Apago el televisor.