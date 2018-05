El Búho y sus picantes 'piquitos' [FOTOS]

Este Búho no cierra sus enormes ojos ni cuando duerme. Todos los días está pendiente de las movidas que se dan en la política peruana. Por eso, aquí les dejo mis ‘piquitos’, fugaces y cortitos como los besos que Brunellita le da a su Richard ‘Chucky’ Acuña.



NOTA APROBATORIA: El presidente Vizcarra obtuvo un 52 por ciento de aprobación a su trabajo en el gobierno, en la última encuesta nacional de Ipsos. Sin embargo, bajó cinco puntos respecto a abril, cuando tenía 57 por ciento de respaldo. Pero es evidente que hay una especie de pacto con el fujimorismo para que este lo deje trabajar y no le ponga las trabas que sí le colocó desde el primer día al gobierno de PPK. Muchos congresistas de Fuerza Popular defienden a Vizcarra más que la misma gente de su partido y eso llama mucho la atención. Pero pese a todo, dicho acuerdo puede ser beneficioso para el país, en el sentido de que se permite trabajar y da gobernabilidad, aunque será malo si eso significa arreglos bajo la mesa a espaldas del país.



‘PAQUETAZO’ ASOLAPADO: El aumento del impuesto selectivo al consumo para las bebidas azucaradas y alcohólicas, cigarrillos, vehículos y combustibles, publicado el último jueves, es para algunos expertos un ‘paquetazo’ bien maquillado y con riesgos. Pero sobre todo, al subir el precio de la gasolina y del diésel, la consecuencia inmediata será el aumento de los alimentos de primera necesidad. Aún es pronto para ver los resultados de esta medida, pero los más afectados, como siempre, son los que menos tienen.



NO SON ‘POBRECITOS’: Sus defensores pretenden pintarlos como víctimas indefensas de sus enemigos políticos. Nada más lejos de la verdad, pues cada vez hay menos dudas de que Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia recibieron millones de dólares de la mafiosa brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela. Jorge Barata, directivo de la constructora brasileña, aseguró ante los fiscales que, para la campaña del 2011, la misma Nadine lo llamó un día para decirle que le dé el dinero a ella misma. Así, la plata llegaba de Brasil a la oficina en Lima de Barata, quien personalmente iba al pequeño departamento de Ollanta en Miraflores, donde se la daba a Heredia en maletas. Cada entrega era de 300 mil a 320 mil dólares, hasta que completaron 2 millones. Para el Ministerio Público, los Humala se quedaron con buena parte de esa fortuna, sobre todo tras concluir que en su patrimonio hay un desbalance superior a los 2 millones de soles. Pero Ollanta no deja de repetir que él y su esposa son víctimas de las viejas prácticas montesinistas.

PIDEN QUE LOS INVESTIGUEN: Cada vez el consenso es mayor en exigir que, así como se investiga a los Humala y a otros políticos, se haga lo mismo con Keiko Fujimori, quien parece tener corona. Cuando Jorge Barata dice que entregó dinero a Nadine, todos le creen, especialmente los fujimoristas, pero cuando el mismo personaje señala que entregó un millón 200 mil dólares a la campaña de Keiko en el 2011, ahí sí los fujimoristas miran para otro lado. No solo eso, sino que se han negado una y otra vez, de forma escandalosa, a poner a su jefa como investigada en la Comisión Lava Jato. Este es el grupo que sí decidió incluir en sus investigaciones por corrupción a Alejandro Toledo, Alan García y Kuczynski, además de a Ollanta. Y claro que está bien que los investiguen. ¿Pero Keiko? Nada de nada. La señora es intocable. La presidenta de la cuestionada comisión, la fujimorista Rosa Bartra, ha dado pretextos absurdos por los que no investigan a su jefa, y pocos le creen. Una vergüenza.



HORROR Y MUERTE EN EL CALLAO: Un curtido detective de la Policía que trabaja en el primer puerto me decía: ‘Búho, para el Perú, el Callao es la Tijuana de México, porque debe ser el lugar donde más asesinatos se perpetran. Muy triste’. Me quedé pensando en esas palabras y sentí rabia. Recordé mis épocas de estudiante cuando con los lagartazos de la Unidad Mirones íbamos al puerto con toda tranquilidad a saborear unos exquisitos panes con pejerrey del Rovira, a bañarnos en las aguas frías de la playa Cantolao o a pasear. Hoy en el Callao matan todos los días y se libra una guerra a sangre y fuego entre bandas criminales y narcotraficantes. Los sicarios son cada vez más jóvenes. Enorme responsabilidad de esta pesadilla es de las autoridades del primer puerto, que hace años decidieron dar tareas de seguridad a ranqueados asesinos. Gran parte del Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía se niega a actuar contra las autoridades corruptas que se enriquecen con dinero manchado de sangre, y a las que defienden y limpian de cualquier investigación. ¿Qué hace el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez? Apago el televisor.