El Búho y sus poderosos ‘piqueítos’ [FOTOS]

Este Búho alucina que la coyuntura política se asemeja a una Copa del Mundo y ciertos controvertidos políticos son tremendos ‘jugadorazos’. Hay uno que se parece a ‘Cocoliche’ Leguía, aquella vez que el viejito Tim lo puso como ‘puntero mentiroso’. Otros se mueven mejor que la ‘Culebra’ Carrillo para tapar sus ‘chicharronazos’. Ahí van mis contundentes ‘piqueítos’. Y no se olviden, el que se pica, pierde. ¡¡¡A comerrrrr!!!



EL ‘FORRO’ FUJIMORISTA: En las últimas semanas, la actitud que ha tenido la bancada mayoritaria de Keiko en el Congreso ha terminado de confirmar que llevan en la sangre mucho del fujimorismo de los años 90, con su papi Alberto y el siniestro Vladimiro Montesinos a la cabeza. La posición que tomaron respecto a que la Superintendencia de Banca y Seguros no fiscalice las cooperativas, en algunas de las cuales se lava dinero sucio del narcotráfico, y la infeliz frase de Luis Galarreta: ‘Vamos a aprobar una ley contra los medios mermeleros’, nos muestran claramente su forro autoritario. A esto se suma el maltrato de su vocero Héctor Becerril al fiscal José Domingo Pérez, quien investiga los aportes ilícitos que habría recibido Fuerza Popular para sus campañas. ¿Se imaginan todo lo que harían si llegan al poder?



INVESTIGACIÓN A FONDO: Ya se anunció que Alejandro Toledo, Alan García y PPK no se librarán de ser investigados por los aportes a sus campañas electorales. Los peruanos esperan que caigan los ‘peces gordos’ y no solo pequeñas ‘chauchillas’. Por lo pronto, Alan ha repetido por enésima vez su frase: ‘Otros se venden, yo no’, pero la pregunta que se hace todo el Perú es ¿para quién eran esos millones que se encontraron en Andorra y que fueron pagados como ‘coimas’ por el Metro de Lima? No creo que todo ese platal haya sido para Jorge ‘Provocación’ Cuba y ‘Pulgoso’ Luyo. Eso se tiene que llegar a saber.

¡QUÉ TAL DESBALANCE!: Los peritos del Ministerio Público encontraron en Ollanta Humala, Nadine Heredia y su entorno familiar y amical un desbalance patrimonial superior a los ¡¡14 millones de soles!! Y solo en la ex primera dama se halló un millón 231 mil soles. Ante esto, el nacionalista ha salido a despotricar contra los fiscales que lo investigan y hasta aseguró que utilizan ‘maniobras mañosas’. Este Búho habrá nacido de noche, pero no anoche, y sabe que la estrategia de los esposos es hacer quedar mal a quienes los investigan con el apoyo de ciertos personajes que cobraron muy buena plata en ‘asesorías’ durante el humalismo. ¿Tan difícil fue caminar derecho? Aquí no hay pobrecitos.

JUSTICIA PARA EYVI: La joven Eyvi Ágreda no le hizo daño a nadie y luchó hasta el final por su vida. Realmente llena de tristeza esta cruel historia. Ha indignado a todo el país. Tipos como Carlos Hualpa, quien la quemó viva porque no aceptaba ser su enamorada, merecen más que la cadena perpetua, pues el Estado debe mantenerlos años de años a costa del dinero de todos los peruanos. Es imprescindible erradicar el machismo de nuestro país y establecer penas mucho más severas para estos criminales.



EL GUERRERO VOLVIÓ: Todos nos emocionamos con el regreso de Paolo Guerrero a la selección, pero hay que pisar tierra y no marearnos. Recordemos que pasó lo mismo en los Mundiales de Argentina 1978 y España 1982, donde llegamos con la moral al tope y regresamos goleados. Este Búho es futbolero y ve algo diferente en este equipo, los siente mucho más unidos y solidarios. Presionando, jugando al toque y siendo contundentes podemos dar la sorpresa. Que así sea. Apago el televisor.