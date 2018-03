El Búho y sus clásicos ‘pastillazos’ [FOTOS]

Este Búho ve la coyuntura política misma Revolución Francesa, donde Robespierre y Marat señalaban por todos lados a infortunados candidatos a la guillotina. Pero hay que ser cautos en estos tiempos de un nuevo y esperanzador gobierno en Semana Santa. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’, de ‘Los Thundercats’, para que me permita ver más allá de lo evidente en mis clásicos ‘pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.



- VIZCARRA IRONMAN: El nuevo Presidente pretende distanciarse lo máximo posible del estilo de PPK. Su anuncio de ejercer una presidencia ‘itinerante’, viajando constantemente a las regiones, le ocasionará una buena recepción en provincias, el talón de Aquiles de la anterior gestión. También aprovechó, cuando le preguntaron sobre la complicada situación de PPK con el allanamiento a sus viviendas, para decir que no se entrometerá en el trabajo de los entes autónomos, como la Fiscalía y el Poder Judicial, pero aseguró que el ministro de Justicia ‘velará para que se respete el debido proceso’. Algunos pensaron en la lavada de manos de ‘Poncio Pilatos’, pero pienso que actúa correctamente, pues el peor error del moqueguano sería tratar de tomar partido por su antiguo ‘jefe’. Lo que espera de él la ciudadanía es que en su nuevo gabinete haya gente decente, lejana de argollas lobbistas, ‘compadritos’ y recomendados. Eso debe marcar la identidad del nuevo Consejo de Ministros.



- SAMURÁI CONTRA LA TORTUNINJA: Alguien dijo correctamente que las luchas fratricidas son más sangrientas y crueles que los enfrentamientos bélicos entre países. Ahí están la Guerra de Secesión entre el norte y el sur en Estados Unidos y la Guerra Civil española. Pero el odio entre hermanos es terrible y viene desde Caín y Abel, según las santas escrituras. Caín asesinó a Abel y Keiko Fujimori ‘mató’ políticamente a su hermano menor con el ‘affaire’ de los ‘kenjivideos’. El ‘Avenger’ puede ser desaforado del Congreso y hasta ser impedido de ejercer algún cargo público. Pero la congresista Maritza García, de los keikistas y el doctor de Aguinaga, médico de Alberto Fujimori, han anunciado que el querubín estaría dispuesto a presentarse como testigo protegido en el caso en que la fiscalía de lavado de activos investiga a su hermana Keiko por los aportes de Odebrecht a su campaña. Pero Kenji, según García, no solo entregaría información confidencial de la plata que dio la empresa cutrera brasileña al partido Fuerza Popular, sino ¡¡¡a los bolsillos de su lideresa!!! García dijo que Kenji considera que desde la cúpula del partido naranja se maquinó una ‘emboscada’ para tumbarse a Mercedes Aráoz, los ‘Avengers’ y al mismo PPK. ¡¡Esto está que quema!!! Alberto fue una ‘joyita’ y qué tales ‘joyitas’ de hijos.

Kenji Fujimori respondió a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori. (Video: YouTube)

- POBRE, POBRE PPK: Las peores caídas –las que duelen más– son para los que estuvieron muy arriba. Pero nadie como el expresidente Kuczynski. No solo se vio obligado a renunciar después de los ignominiosos ‘kenjivideos’, sino que inmediatamente allanaron dos viviendas suyas por orden del Ministerio Público y se le dictó 18 meses de impedimento de salida del país. Uno se pregunta si las autoridades judiciales no estarán haciendo ‘leña del árbol caído’ en este caso. Que yo sepa, PPK nunca, ni cuando su suerte estaba echada, hizo intentos de salir del país y todos saben que estaba el último barajo, la posibilidad de no renunciar a la presidencia. En las horas que pasaron para que el Congreso aceptara su renuncia, bien pudo irse del país porque no tenía restricciones, pero no lo hizo, pese a que su familia, esposa e hijas están en el extranjero. Fujimori huyó con engaños a Japón. El argentino Fernando De la Rúa, en un helicóptero, entre gallos y medianoche con una renuncia redactada a mano minutos antes y mientras la Policía disparaba contra los manifestantes. PPK actuó, dentro de las complicadas circunstancias, con más dignidad. ¿Por qué ese ‘zarpazo’ cuando aún no se repone de una crisis personal y política? Me temo que no se mide a todos con la misma vara.



- EL PERÚ BUENO: Las noticias sobre el Perú en el extranjero son todas negativas. Corrupción, ‘kenjivideos’, renuncias presidenciales, caos político. Pero, felizmente, la selección de Ricardo Gareca da noticias positivas. El equipo funciona con armonía, sin zancadillas. Aldo Corzo y el ‘Rayo’ Advíncula son grandes amigos, a pesar de que compiten por el mismo puesto. Eso nos da un ejemplo de que sin mezquindades ni apetitos personales se puede llegar lejos. Si Fuerza Popular hubiera imitado el nivel de desprendimiento de los seleccionados, no hubiéramos llegado a esta crisis política. La selección de fútbol no solo da ejemplo de calidad futbolística, sino que también es ejemplo de cómo uno debe manejarse en todos los aspectos de la vida. Apago el televisor.