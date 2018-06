El Búho y sus picantes 'saltaditos'

Este Búho se levantó tempranito y salió a trotar por el malecón para respirar la fresca brisa marina y así aclarar la mente, indispensable para analizar la difícil situación política del país. Compré mis diarios favoritos, regresé a casa para tomar un café cargado con tamalitos de Mala y quedé listo para darles mis acostumbrados ‘saltaditos’.

SE DISPARA A LOS PIES: Keiko está desesperada por convertirse en presidenta del Perú. Como parte de su plan para lograrlo, su bancada tiene la orden de aprobar la llamada ‘ley mordaza’, presentada por el rabioso Mauricio Mulder, que busca prohibir la publicidad estatal en los medios de comunicación privados. Organismos internacionales independientes coinciden en señalar su peligrosidad, pues se trata de un atentado contra la libertad de expresión y vulnera el derecho que tiene el pueblo de estar informado. Esto es propio de las dictaduras. Keiko no entiende que utilizar el Congreso como una chaveta es dispararse a los pies, pues la gente se da cuenta y en el 2021 podría sufrir su tercera derrota electoral.

TREMENDO CUENTAZO: Los propulsores de la ‘ley mordaza’ afirman sin rubor que esta busca evitar el gasto innecesario del Estado, cuando forman parte de un Congreso que bota fortunas en la compra de televisores y frigobares nuevos en épocas del Mundial de Fútbol, flores para adornar sus oficinas y otras muchas gollerías, como el anuncio de la compra de iPads ¡para ahorrar papel! Es el mismo Legislativo donde la Comisión Lava Jato gastó 3.4 millones de soles para no descubrir nada y, en cambio, es usada por los fujimoristas como un arma para atacar a sus enemigos y defender a su jefa Keiko. Sí, es el mismo Parlamento que este año aumentó su gasto en planillas y otras retribuciones en ¡más de 61 millones de soles! Para que quede claro, en este 2018 el presupuesto del Congreso dominado por el fujimorismo supera los 709 millones de soles. ¡Campeones del ahorro!

ACTOS DE MATONERÍA: El jefe de Seguridad del Congreso, el fujimorista Walter Jibaja, todos los meses cobra más de 10 mil soles, se supone, para dar seguridad a todos los trabajadores del Parlamento. Pero mediante Twitter se ha dedicado a agraviar no solo a congresistas no fujimoristas, sino también a periodistas, especialmente mujeres, entre ellas Claudia Cisneros, Pamela Vértiz, Sol Carreño, Sigrid Bazán o Rosa María Palacios, para quien ha deseado hasta la muerte. Viril pasatiempo de un retirado coronel montesinista que fue edecán del ‘Chino’ y que además se encarga de la ‘formación’ de los cuadros fujimoristas insultando a todo aquel que ose criticarlos. Este ‘valiente’ militar ve al Congreso como su chacra. Pero ayer las demás bancadas presentaron una moción para que sea suspendido.

‘DIARIOS CHICHA’: En los considerandos de la moción de los congresistas de oposición para sacar a Jibaja del cargo, se recuerda que este fue incluido en una comisión investigadora como partícipe del ‘desvío de fondos desde el SIN hacia las regiones militares para la compra de las líneas editoriales informativas de los medios de comunicación en apoyo a la campaña de reelección de Alberto Fujimori’. Cuando Fuji estuvo en el poder, controló la línea editorial de los ‘diarios chicha’ comprando con cerros de dinero a periodistas y empresarios plumíferos. Hoy, sus herederos siguen atentando contra el derecho a informar y denunciar, mientras difaman a través de las redes sociales.

SÍ A LA REGULACIÓN: Está claro que debe haber una regulación sobre los avisos del Estado en los medios de comunicación. No debería llenarse de avisos una publicación que no lee nadie, solo porque es afín al gobierno de turno. Del mismo modo, no se debería dejar sin avisos a una publicación porque es crítica. La cantidad de avisos debería ser proporcional a su número de lectores, pues el objetivo es informar a la mayor cantidad posible de peruanos. Este Búho está en contra de la ‘ley mordaza’ porque ve en ella un claro acto de venganza contra la prensa y una forma de acallar las denuncias, las críticas, al mismo estilo de Correa, Chávez y Maduro. Y eso es muy peligroso para la democracia. Hoy es este intento, mañana ¿cuál será? Apago el televisor.