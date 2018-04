Este Búho ve el panorama político nacional y mundial más movido que el ‘Chato’ Barraza y ‘Kike’ Suero celebrando la clasificación de Perú para Rusia en la misma Backus. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver más allá de lo evidente y darles, como siempre, mis acostumbrados ‘picotitos’ bien picantes.



- PAZ MUNDIAL EN PELIGRO: Preocupa el bombardeo que el impredecible Donald Trump ordenó sobre Siria, pese a las advertencias de Rusia de que actuaría si su aliado era atacado. Hasta el momento, la reacción de Putin ha sido solo protestar ante la Organización de las Naciones Unidas, pero debe estar con la sangre en el ojo porque no lo tomaron en serio. No olvidemos que Rusia es el mayor poseedor de armas nucleares en el planeta y el mismo Putin indicó hace poco que si su país reaccionara ante una agresión, todo el mundo se vería afectado. El futuro de la humanidad no puede depender del humor de los líderes de las potencias más poderosas. Urge un mediador para calmar las aguas. Podría ser el mismo Papa Francisco.



- VIZCARRA APROBADO: La última encuesta nacional de Ipsos resalta que el presidente Martín Vizcarra inicia su gobierno con una aprobación del 57 %. Bien por el mandatario, que debe mantener este activo para que pueda trabajar con cierta tranquilidad. Para ello debería sacudirse de la compañía de personajes ligados al montesinismo, que lo único que hacen es echar dudas sobre él. Por donde se le mire, no le aportan nada bueno, pues la gente se pregunta por qué elegir ese tipo de personas, tan ligadas a la época más corrupta de nuestra historia.

Discurso de Martín Vizcarra en la Cumbre de las Américas

- EL PAÍS ALERTA: La procuradora Sonia Medina acaba de advertir que el Perú va camino a convertirse en un narcoestado, pues los jueces no sancionan con severidad a los narcotraficantes. Es muy grave lo que afirma y debe ponernos en guardia a todos. Por eso, es peligroso para el país que exista un congresista que haya sido socio y amigo cercano de un narcotraficante colombiano capturado en nuestro territorio con una tonelada de cocaína. El parlamentario Edwin Vergara, del partido de Keiko Fujimori, está metido en un lío bien grave y seguro la Fiscalía lo incluirá en el caso como investigado. Nadie, y menos un ‘padre de la patria’, debe tener corona ni escudarse en su inmunidad.

- ACUÑA INVESTIGADO: César ‘Tengo mi doctorado’ Acuña, su partido Alianza Para el Progreso y una de sus empresas fueron incluidos por la Fiscalía en una investigación preliminar por lavado de activos, pues canalizaron en tres años más de 50 millones de dólares, una parte de los cuales fueron a parar a la empresa del publicista argentino-brasileño Luis Favre, que también es investigado. Esto ocurrió cuando el dueño de la César Vallejo fue alcalde de Trujillo y gobernador de La Libertad, y Favre lo asesoró en la campaña presidencial del 2016. Es evidente que Favre manejó ‘plata como cancha’. ¿Contará todo lo que sabe?



- VOLVIÓ EL ‘SUPERAGENTE’: Pese a que más de uno creía que el congresista Mamani ‘Bond’ salió del país hace unos días huyendo de la justicia, el puneño volvió y dijo que solo se había tomado unas cortas vacaciones en Brasil. Qué rica vida y qué tipo tan fresco, cuando tiene varias investigaciones abiertas en su contra por los delitos de robo agravado, lavado de activos, falsedad genérica y contra la fe pública. Y estas son solo las que ya pasaron al área penal. Es el mismo a quien una investigación fiscal determinó que los certificados escolares que presentó al Congreso eran falsos. Decía que se acordaba de sus amigos, ¡pero no el nombre del colegio donde estudió la secundaria! También su exasesora lo denunció porque la despidió estando embarazada. ‘Me mandaba flores’, dijo ella. Asimismo, su expareja lo acusó de haberla abandonado completamente hace años con su hija pequeñita. Una joyita el puneño, que se tumbó a un presidente y a un gabinete con sus grabaciones, mismo ‘Vladi’. Apago el televisor.