El Búho y sus potentes ‘piqueítos’

Este Búho es futbolero y disfruta el Mundial viendo todos los partidos que pueda, pero no me puedo distraer de la coyuntura nacional, en la que alucina a ciertos políticos saboreando platos típicos de Rusia. Alan engullía unos chicharronazos de búfalo con salsa Baratovski. El ‘Mudo’ Castañeda daba grandes mordiscos a una enorme pierna de pavo horneadita al estilo ‘Comunicorevski’, bien jugosa y nutritiva, seguramente harto deliciosa, pues se negaba a soltarla y solo aceptaba compartirla con su engreído. Keiko devoraba una malarrabia con grandes dosis de arroz a la ‘Odebrechtnov’. Estoy seguro de que se les hace agua la boca con estos platillos. Por eso, les presento mis ‘piqueítos’ bien picantes como les gusta. ¡¡A comeeeerrr!!



LLUVIA DE CANDIDATOS : La campaña electoral que se avecina para elegir alcaldes y gobernadores regionales será un caos en la capital, pues se han presentado nada menos que 21 candidatos para ocupar el sillón municipal de Lima Metropolitana. Eso quiere decir que en cada distrito también habrá 21 aspirantes. Cualquier día, a partir de la medianoche, se pueden ver a grupos de personas pintando paredes en toda la ciudad con los nombres de los aspirantes. Están afeando y ensuciando aún más las vías públicas. Además, ya comenzaron a aparecer en programas de radio y televisión, con lo que el ciudadano terminará saturado de propaganda. Eso favorece a los corruptos, a los incapaces, a los ladrones, que en medio del caos pueden ser elegidos más fácilmente. También hay candidatos, incluso con procesos judiciales abiertos, como Daniel Urresti, acusado de homicidio. Enrique Cornejo tiene amigos presos enjuiciados por corrupción y Castañeda sueña con que su hijito ocupe su lugar.



SON MIS AMIGOS, PERO NO SÉ NADA: El fiscal de Lavado de Activos, José Castellano, incautó documentos de la Empresa de Transportes Don Reyna, que prueban que facturó más de 17 millones de dólares a la corrupta empresa brasileña Odebrecht en proyectos realizados en nuestro país. Don Reyna fue cedida por Luis Nava a su hijo José Antonio Nava. ¿Y cuál es el problema? Que el aprista Luis Nava es amigo fiel y socio de Alan García, quien en sus dos gobiernos lo nombró secretario de prensa de Palacio de Gobierno, y en su última gestión lo puso de ministro de Transportes y Comunicaciones. El congresista Víctor Andrés García Belaunde señaló que ‘ahora entendemos una serie de cosas. El señor Nava era un acólito del señor García y lo acompañaba en todas partes, le abría la puerta y le limpiaba los zapatos, algo que no se entendía, era un total servilismo’. Varios amigos de Alan están metidos en temas oscuros de dinero que deben ser investigados, pero el expresidente siempre dice ‘otros se vendieron, yo no’. Muy raro, ¿no?



‘LEY MORDAZA’ CONDENADA: Todo indica que la ley impulsada por el congresista Mauricio Mulder, que prohíbe la publicidad estatal en medios privados, recibirá del Tribunal Constitucional una sentencia que la declare inconstitucional y la desaparezca. El referido tribunal se ha puesto un plazo de cuatro meses para dar su veredicto, y los expertos del Derecho señalan que la cuestionada ley será eliminada por sus vicios de ‘forma’ y ‘fondo’. Los mismos fujimoristas, que de manera entusiasta votaron en bloque para aprobarla, ahora se dan cuenta de que ‘metieron la pata’ con este tema, pues quedaron en evidencia ante la población sus intenciones no solo de vengarse de la prensa por las denuncias en su contra, sino de amedrentar y controlar al periodismo. Estas burdas amenazas a la libertad de prensa nos recordaron los nefastos días de la ‘prensa chicha’, comprada por el régimen fujimorista en los años 90, con más de 122 millones de soles, para difamar, atacar e insultar a los opositores.



CELEBRAMOS EN EL MUNDIAL: Todo el Perú soñaba con la clasificación de la Blanquirroja a la segunda ronda del Mundial de Rusia, que no se dio por poco. Por eso, solo quedaba ganarle a los duros australianos para despedirnos bien, y felizmente se logró. Tanto fervor, tantas ilusiones, tanto sacrificio de miles de hinchas para llegar a Rusia... no podían quedarse al menos sin ese consuelo. Por fin pudimos gritar dos goles peruanos en una Copa del Mundo, desde aquel cañonazo del ‘Tanque’ La Rosa en la portería polaca, en España 82. Me alegra especialmente por los niños, que pudieron ver a su equipo ganador en un Mundial y hoy pueden caminar orgullosos. Ahora queda trabajar más duro para jugar en Qatar dentro de cuatro años. Sí se puede. ¡¡Arriba, Perú!! Apago el televisor.

