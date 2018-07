El Búho se pronuncia sobre los audios de la vergüenza

Este Búho, como toda la ciudadanía, mantiene los ojos bien abiertos frente a los audios de la vergüenza, de la ‘repartija’. Detrás de esto hay una mafia muy poderosa que busca que la gente se olvide pronto y la inmundicia siga al frente de la Fiscalía y el Poder Judicial, dos instituciones vitales para el desarrollo del país. Hay frases para la historia universal de la infamia y no son uno ni son dos, sino una legión de corruptos que, felizmente, poco a poco van saliendo. El tremendo juez que fue presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, el suspendido vocal supremo César Hinostroza y el siniestro Antonio ‘Toñito’ Camayo, que funge de ‘operador’ de la ‘Señora K’ y hoy todos los han abandonado y ninguneado, como su ‘amigo’ Miki Torres. Esta es la primera parte de ‘Los audios de la vergüenza’.



NOMBRAMIENTOS POR CONCURSO ¡¡DE FAVORES!!: En este audio, Walter Ríos se desnuda como un funcionario que no conoce la palabra meritocracia. Se demuestra que Ríos le debía fidelidad total a Hinostroza y no se explica cómo este último sigue libre.

- Walter: Mónica Hoyos, te acabo de mandar el contacto, es una abogada viuda de un exmagistrado y amiga muy cercana del flamante juez supremo Aldo Figueroa Navarro, amigo mío, por recomendación de él, la doctora va a ir a las 9 de la mañana.

- Jeanfranco (asesor) : Qué quiere ella, Walter.

-Walter: Un puesto de juez, no interesa de juez de paz letrado, atiéndela, dile la realidad, pero en cuanto se genere una plaza, ella va a ser la primera.

-Jeanfranco: Bien, otra cosa, nos están adjudicando realizar el 8° internacional del nuevo Código Procesal Penal.



Y en otro audio con una persona que fue identificada como NN y que sería Hinostroza, según la policía, el tremendo juez dice:

-Walter: Y por si acaso, también decirte, hermano de mi corazón, que le acabamos de hacer un gran favor a nuestro amigo Vito Figueroa, le acabo de poner de juez a una amiga de él, la doctora Mónica Hoyos, yo te aviso siempre, te doy cuenta de todo. (...) yo te paso la voz por si acaso, para que tú veas que estamos sirviendo a los amigos, acá estamos con Mario y César Becerra.

-NN (Hinostroza): Antes que me olvide, no te olvides de ese chico Michael, hermano.

-Walter: Lo que pasa es que este chico todavía no cumple requisitos y él quiere ser de primera instancia,

-NN (Hinostroza): No, no, juez de paz letrado nomás quiere.

-Walter: Medio especial es este pata, llegaba tarde.

-NN (Hinostroza): No, no, yo lo cuadro.



WHISKIES ETIQUETA AZUL POR EL SANTO DEL JUEZ: Como buen angurriento, Ríos exigía ‘a sus clientes’, léase delincuentes, empresarios con chicharrones delicados y sicarios, que le brinden su ‘cariño’ para esa fecha tan especial. Su asesor Jeanfranco era el encargado de ponerles ‘la pistola’ a los condenados a las rejas y absolvía sus delitos. Y claro, los tragos debían ser de ‘etiqueta azul’ para arriba. En este audio se refleja el grado de extorsión a lo que llegaba este mal magistrado, hoy tras las rejas.

-Raúl (vocero del empresario): Ya, una chiquita.

-Jeanfranco (asesor): El doctor, su japi es el 13. ¿Sabes?

-Raúl: Sí, sí me ha dicho.

-Jeanfranco: Ya, entonces quiere que le digas a tu pata Marsano que le ha caído muy bien, que son patas. Que ya hablé con el director de ahí en el segundo piso de la nueva sede, que va a ver su situación.

-Raúl: Ah ya, ya.

-Jeanfranco : Que está encaminado y que ya le dio su chiquita y que lo va a ver. Pero, hermanito, tú sabes que es su cumpleaños.

-Raúl: Ya, que no se preocupe, hermano.

-Jeanfranco: Seis whiskicitos azules.

-Raúl : Uy, ya.

-Jeanfranco: Pero para el tío, tú le dices, sabe que es el cumpleaños del hombre, una media docena de azules.

-Raúl: Ya.

-Jeanfranco: Y le das mi número para recogerlo o que vaya, ya vemos quién.

-Raúl: Ya una manera de apoyarlo al doctor en su pretensión de seguir escalando, como le corresponde a todo magistrado, entonces si los amigos están bien, hay que estar con los amigos.

-Jeanfranco: Además eso, tú sabes que es recíproco.

Me quedé corto. Apago el televisor.