El Búho se pronuncia sobre los audios de la vergüenza (III)

Este Búho pensaba que era a ‘prueba de balas’, pero se equivocó. La verdad es que, en estos audios de la ‘repartija’, vergüenza y corrupción, hay algunos que deberían figurar en la ‘historia universal de la infamia’. El tremendo juez César Hinostroza protagoniza al más execrable y vil de todos, aquel que hace llorar a las madres de familia y pone rojos de ira e indignación a los padres. Fue en el juicio por violación de una niña de trece años, a quien un miserable atacó en un hostal. En primera instancia, el acusado fue condenado a 30 años de prisión y la defensa pidió recurso de nulidad y el caso llegó a la Segunda Sala Transitoria de la Corte Suprema, de la que Hinostroza era miembro y donde se supone que iban a refrendar la pena.



Allí el juez, increíblemente, sustentó una posición que favorecía al violador, aceptando su versión de que la muchacha de trece ‘aparentaba más edad, como de catorce o quince’. Además, el magistrado, para favorecer al imputado, señaló que habían sostenido más de una relación sexual después de la primera, donde fue forzada. En su ponencia, se encargó de desbaratar el testimonio de la niña, quien afirmó enfáticamente que fue ultrajada. O sea, para el juez supremo, ‘en la primera oportunidad sí hubo violación sexual y en un segundo encuentro sexual, no; entonces, no hay violación’. Para escándalo del fiscal, el juez le dio más credibilidad al imputado que a la víctima. Al final, con los votos de Hinostroza, Duberlí Rodríguez y Javier Villa Stein, estos dos últimos también miembros de la sala, se absolvió al presunto violador y el fallo dejó traumada a la niña y consternada a la madre, que no terminaba de entender cómo un juez supremo, que debía castigar con la mayor severidad al agresor de su hija, convirtió su ponencia en un alegato para poner en libertad y limpiar de antecedentes a un depredador sexual.



Ahora, tiempo después, unos audios profilácticos demuestran que Hinostroza actuó con intencionalidad y que llegó a la audiencia con un plan para liberar de toda culpa al agresor. En otro audio, el juez Ángel Romero, vinculado al aprismo, se muestra interesadísimo por ese caso que se dio en el Santa. El fiscal pedía 30 años de prisión y dos mil soles de reparación civil, y perdió el caso increíblemente. Romero le pide a Hinostroza que le mande la sentencia cuanto antes. ¿Por qué los congresistas de la mayoría de Fuerza Popular no proceden a la destitución de Hinostroza? Por menos, otros malos jueces han ido con sus huesos a la cárcel. ¿Quién protege al patrón de la mafia en el Poder Judicial? Aquí el audio de la ignominia.



‘HERMANO, AYÚDAME CON LA VIOLACIÓN’

CH: Aló, ¿sí?

AR: César, hermano. Un favor, hace tiempo me comentaste de una sentencia que emitió tu sala con relación a un tema de violación, en la cual, la criatura tenía trece años creo, cerca de cumplir catorce años.

CH: Sí.

AR: Y eso generó que favorecieran al supuesto infractor o al supuesto agresor. ¿Te acuerdas de esa sentencia?

CH: Sí, sí, sí. Esa es la casación... del Santa, del Santa, es un precedente vinculante.

AR: Tú serías tan amable de hacérmela llegar, hermano, ¿por favor?

CH: Con todo gusto, compare. En una hora, más o menos, está en tu despacho.

AR: Ya, hermanito, gracias.



¡Increíble! Apago el televisor.

