El Búho se pronuncia sobre los audios de la vergüenza (II)

Este Búho pensaba que, tras varios lustros en este duro oficio de periodista, lo había visto y soportado todo, pero creo que me equivoqué. Porque pensé que, con la caída del ‘Doc’ Vladimiro Montesinos ya no habría más miasma y podredumbre encarnadas en los más altos magistrados del país, como lo hubo en la época de Blanca Nélida Colán o de Alejandro Rodríguez Medrano. Pero con la difusión profiláctica de los ‘audios de la repartija, de la vergüenza y de la corrupción’, propalados por varios medios independientes, que causó la pataleta y la furia del fujimorismo y sus aliados apristas y acuñistas, comprobamos que los capitostes de la mafia solo han mudado de piel y siguen encaramados en puestos claves del Poder Judicial y Ministerio Público.

En los audios de Walter Ríos, la policía llegó a la conclusión que el que fuera presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao le rendía cuentas a otro juez comprometido hasta el tuétano. Primero lo llamaron ‘NN’ y luego comprobaron que se trataba de ¡¡César Hinostroza!! Allí Ríos le dice: ‘Hermano de mi corazón, yo te aviso siempre. Te doy cuenta de todo...’. ¿Por qué Ríos está preso y a Hinostroza al principio lo ‘premiaron’ con ¡vacaciones pagadas! y lo derivaron a otra Sala? Solo después de que aparecieron más audios donde se le involucraba a él directamente de actos luctuosos, lo suspendieron. Y la cosa quedó allí. Aquí hay algo claro. Esos audios han demostrado que este controvertido juez no solo se reunió con la ‘Señora K’.

Pero otro audio desnuda totalmente la vinculación del controvertido Hinostroza nada menos con el recién elegido ¡¡fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry!! En este audio Hinostroza muestra su condición de ‘Capo’ de esta voraz red que pretendía capturar la Fiscalía de la Nación. Alucinante.

Y algunos pretenden meter todo esto bajo la alfombra.



‘¡CHÁVARRY NECESITA PRENSA, PE!’

-Hinostroza: Ya, uno… dos: Mi amigo Gonzalo Chávarry quiere hablar urgente contigo.

-Camayo: ¿Con quién?

-Hinostroza: Con el futuro fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry.

-Camayo: Ya…

-Hinostroza: Quiere una reunión con los medios. No sé si tú puedas hacer en tu casa con los que se pueda.

-Camayo: Ah, ya pues, bacán.

-Hinostroza: La semana que viene, a partir del martes. De una vez anótalo en tu agenda.

-Camayo: Ya.

-Hinostroza: A todos los medios, amigos tuyos nomás pues, todos los medios de comunicación escritos, hablados, televisivos... RPP, todos esos...

-Camayo: Ya, perfecto.

-Hinostroza: Entonces los invitas nomás (ininteligible). Tienes que decirme con anticipación para comprometerlo a él.

-Camayo: Ya, fabuloso.

-Hinostroza: Porque ya se están metiendo los caviares, están vetándolo a mi amigo.

-Camayo: Ya.

-Hinostroza: Y necesita prensa pe’.

-Camayo: Fabuloso, extraordinario.

-Hinostroza: Listo... me dices ah, yo el lunes te recuerdo.



‘¿CÓMO ESTÁS, HERMANO?’

​

-Hinostroza: Gonzalito…

-Chávarry: Hola, César, ¿qué tal?, ¿cómo estás, hermano?

-Hinostroza: Hermano, ¿cómo estás de salud?, ¿bien?

-Chávarry: Bien, felizmente, sí. Aquí estoy, despachando.

-Hinostroza: Ya, hermanito. ¿Te acuerdas que te había dicho que sería bueno conversar con algún medio?

-Chávarry: Sí…

-Hinostroza: ¿Qué te parece... esta semana tienes tiempo?

-Chávarry: Ya, hermano, tú me dices.

-Hinostroza: Ya, dice mañana si podemos almorzar en la casa del amigo, que queda por el Ministerio del Interior. ¿Mañana cómo estás, mañana martes?

-Chávarry: Ya, eh...

-Hinostroza: Podría ser 2 de la tarde...

-Chávarry: Ya, ya...

-Hinostroza: Ya, pero anota.

-Chávarry: ¿Cómo hacemos? Ya, voy a anotarlo, pero dime, ¿tú me llamas para darme la dirección?

-Hinostroza: Te mando por WhatsApp mejor…

-Chávarry: Ya, ya…

-Hinostroza: Pero no falles, yo también voy a estar ahí…

-Chávarry: No, hermano, claro…

-Hinostroza: Ya, mi hermano, 2 de la tarde...



Saquen sus conclusiones. Apago el televisor.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE