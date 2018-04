El Búho y la radiografía del nuevo gabinete a cargo de César Villanueva

Este Búho, después de la grave crisis política desatada por la renuncia de PPK, espera con expectativa la actuación del nuevo gabinete a cargo de César Villanueva. Por eso, después de conocer a los flamantes ministros, debo coger mi ‘espada del augurio’ de Los Thundercats, para que me permita ver más allá de lo evidente y así analizar el comportamiento de algunos de los protagonistas de esta juramentación que está dando que hablar.



EL PRESIDENTE VIZCARRA: Este columnista es un convencido que nuestro presidente debe hilar muy fino, mostrar bastante ‘muñeca’ si pretende gobernar hasta el 2021. Eso sí, no debe cometer el error de PPK al principio de su gestión, que en pro de la gobernabilidad se mostró demasiado débil y cedió terreno al fujimorismo, que se le vino con todo. Que siga visitando las provincias, pues eso lo acerca más al pueblo, pero que no deje de lado lo esencial, que es centrar la mayor parte de sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción, la inseguridad ciudadana y en hacer crecer la economía.



PREMIER CÉSAR VILLANUEVA: César Villanueva es desde ayer, de forma oficial, el flamante premier de la nueva gestión de Vizcarra y, mientras juramentaba, este Búho no podía evitar pensar que había perdido parte de su credibilidad. Porque fue él quien impulsó abiertamente la vacancia del presidente PPK y cuando le preguntaron por televisión si aceptaría ser el primer ministro del reemplazante, aseguró varias veces de forma categórica que no. Por eso, causa impresión que pocos días después se haya olvidado completamente de sus palabras para ponerse el fajín. En estos tiempos en que nadie cree en los políticos, hubiera preferido un premier que no se contradiga empezando su labor. ¿Podremos creerle cuando jure en televisión sobre un tema político delicado? Por supuesto que no. Pudo recibir de Vizcarra, por ‘sus servicios prestados’, una embajada, un ministerio cualquiera, pero no el premierato.



SALVADOR: Al flamante ministro de Justicia, Salvador Heresi, le viene cayendo un aluvión de críticas en las redes sociales tras su designación. No solo fue uña y mugre de Alex Kouri, actualmente preso por corrupción, sino que hay testimonios gráficos que muestran su cercanía con Carlos Burgos, el exalcalde de San Juan de Lurigancho, ¡¡prófugo de la justicia!! Para el nuevo gobierno de Vizcarra era crucial designar un gabinete ministerial intachable, limpio y capaz, pero sobre todo precisaba tener especial cuidado con el nuevo ministro de Justicia. Ante la ola de críticas, la defensa del premier, para justificar su designación, fue risible: ‘su elección fue porque es abogado’. La lucha contra los corruptos, especialmente ciertos líderes políticos de algunos partidos, no puede detenerse.



PROBLEMAS EN SALUD: Desde antes de que juramente la nueva ministra de Salud, Silvia Pessah, comenzaron las protestas en su contra. Un sector del gremio médico la acusa de hacer un desastroso trabajo cuando fue viceministra de la criticada exministra Patricia García. Señalan que no tuvo capacidad para actuar en el norte del país ante los efectos del ‘Niño Costero’ el año pasado. Los mismos médicos dicen que es la responsable política de las muertes por dengue y del aumento de la tuberculosis, anemia y fiebre amarilla. Incluso, señalan que está a favor del aborto. ¿No podían elegir a alguien con menos anticuerpos? Sus detractores anuncian protestas contra ella y no creo que así pueda trabajar bien. Apago el televisor.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.