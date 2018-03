El Búho hace una 'radiografía política'

Este Búho vislumbra que las primeras declaraciones de Jorge Barata tienen para rato. Esto recién comienza. El brasileño ya vio que los involucrados solo cantaron a coro el pegajoso tema del ‘Chato’ Mario Hart, cambiándole la letra: ‘Si me vieron con Barata, yo no fui, yo no fui’. Como lo dije, esto es solo un río de desagüe que irá a un océano de aguas servidas. Por eso, agarro mi espada del augurio de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ en esta ‘radiografía política’.



PPK: El presidente se echa grasa y ya tiró la pelota a la embajadora en Londres, Susana de la Puente. Pedro Pablo se escuda en que era candidato del llamado ‘sancochado’ con los partidos de Acuña, Yehude Simon, el PPC y Restauración Nacional. Algunos analistas sostienen que el daño no tendrá el efecto letal que sí se verá en otros y, más bien, podría utilizar el escándalo a la hora de enfrentar el intento de vacancia en el Congreso promovido justamente por el partido de Keiko y por los izquierdistas como Marisa Glave, quien fuera el brazo derecho de Susana Villarán. Ambos con chicharronazos, según Barata. ‘Ellos no tienen autoridad moral para vacarme’, serían los argumentos para buscar votos salvadores.



KEIKO FUJIMORI: Está asustada. Su tío’ Jaime Yoshiyama era su ‘gurú’, su jefe de campaña en el 2011 y el secretario general de su partido. En ese contexto, habría recibido ese millón de dólares para su ‘sobrina’ en campaña. Pero tiempo después apareció el ‘mecenas’ Joaquín Ramírez, con sus ingentes millones que le alcanzaba a manos llenas para su candidatura del 2016. Entonces le cantó la canción de Isabel Pantoja al ‘tío Yoshi’: ‘Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado’. Y al toque nombró a Ramírez como nuevo secretario general. El que empezó como cobrador de combi y de la noche a la mañana se hizo millonario. Pero quienes conocen a Yoshiyama dudan que se vaya a inmolar por una sobrina malagradecida. Por eso, este torpedo brasileño ha golpeado más a Fuerza Popular, al punto que Kenji aprovechó el asco y la indignación de la ciudadanía para renunciar al partido. Hay más de un millón de razones para que siga siendo investigada por lavado de activos. Y que diga qué hicieron con esa plata, porque no la consignaron en la ONPE.



ALAN GARCÍA: El líder aprista está nervioso. Ahora sí se tomó en serio las acusaciones, salió a responder vía videoconferencia y se olvidó de los ‘tuitazos’ en redes sociales. Le está cantando en todos los idiomas a su expremier Lucho Alva Castro, justamente un tema del brasileño Roberto Carlos, ‘Amigo’: ‘Tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo (...) en ciertos momentos difíciles que hay en la vida/ buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida’. Barata dijo que la plata para la campaña del 2006 de Alan García se la entregó a Alva Castro. 200 mil dólares en esa época eran una cantidad importante, además Alan no era favorito, pues Ollanta Humala y Lourdes Flores encabezaban de lejos las encuestas. ¿Por qué iba a mentir Barata? Alva Castro actualmente está retirado de la política por razones de salud. Ya le llegó el CD de Roberto Carlos enviado por Alan. ¿Se comportará como el amigo Agustín Mantilla, que cantó ‘este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá’? Y eso que aún falta que canten sobre la Línea 1 del Metro de Lima, una coima de ocho millones de dólares ejecutada en las narices de Alan García y el ministro Enrique Cornejo. Hay chicharrones con porcao para rato.



SUSANA VILLARÁN: ‘La tía regia’ le canta a Anel Townsend, y sobre todo a Marisa Glave, el tema de Paloma San Basilio, ‘Por qué me abandonaste’. La primera fue su jefa de campaña por el ‘No’ a la revocatoria, y la segunda su mano derecha en el concejo municipal de Lima. Según Barata y el publicista Valdemir Garreta, hoy colaborador eficaz, Odebrecht y OAS financiaron con tres millones de dólares la victoriosa campaña del ‘No’. Según las leyes, Susana, al ser funcionaria pública, por ley estaba impedida de recibir dinero de empresas que tienen contratos o son postoras en obras de la municipalidad. Alcaldes de provincias, por recibir cinco mil o diez mil soles, se han ‘comido’ cinco años de cárcel efectiva. Villarán nunca pudo explicar en la Comisión Lava Jato cómo obtuvo los recursos para financiar esa campaña. Ahora lo sabemos. Otros recibieron su marmaja, como el ‘Cholo’ Toledo, que tuvo una más grande que la del Campo de Marte. Ya había recibido su coima de veinte millones en su gobierno, pero le sacó ¡¡700 mil!! a Odebrecht para su campaña. Ollanta Humala no puede cantar ¡¡Yo no fui!!, como los otros, porque la ‘intermediaria’ fue su propia esposa ¡¡Nadine Heredia!!, según declaró Barata y el mismísimo Marcelo Odebrecht. ¡¡Qué vergüenza!! Apago el televisor.