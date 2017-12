Fin de año: El ránking de El Búho (III) [VIDEO y FOTOS]

Este Búho sigue con atención los sucesos de la política nacional, como el pedido de extradición de la Fiscalía para que traigan del cuello a Alejandro Toledo de Estados Unidos. Pero sigo con mi ranking de fin de año. Y repito, el que se pica, pierde.



- EL ARRIMADO DEL AÑO: ‘Peluchín’ se creía intocable en su reino latino. Pero le metieron una patada en las cuatro letras y lo mandaron de ‘vacaciones’ hasta el próximo año por ‘maletear’ a ‘Tomate’ Barraza, quien era de su mismo canal.



- EL MEJOR PROGRAMA PERIODÍSTICO: Empate técnico entre ‘Cuarto Poder’ y ‘Panorama’ en un año de telúricas movidas políticas.



- EL MEJOR PROGRAMA DEPORTIVO: ‘Teledeportes’ de Panamericana. Buenas coberturas en el extranjero y entrevistas. Me gustó la de J. J. Muñante, en Estados Unidos.



- EL CONGRESISTA BORRICO DEL AÑO: El fujimorista Bienvenido Ramírez, que lanzó una frase para la historia universal de la ignorancia: ‘Existe una enfermedad que se llama síndrome de Alzheimer, que se da en aquellas personas que estudiaron mucho y que leyeron mucho, y uno de ellos son los profesores’. ¡¡Plop!!



- EL TAMPOCO TAMPOCO: Kenji Fujimori. Humillado y vilipendiado por sus compañeros de bancada, solo tenía un objetivo en su agenda: la liberación de su padre. Para conseguirlo, no vaciló en burlarse de su hermana e impidió la vacancia. Aunque el mérito mayor es del propio ‘Chino’, que utilizó al otrora dueño del perrito ‘Puñete’ como muñeco de ventrílocuo.



- LA VERGÜENZA: Yahaira Plasencia y Rosángela se agarraron de las mechas en vivo y en directo, luego de que la salsera le tirara un tortazo en la cara a la ‘Chica selfie’. La popular ‘Totó’ lanzó una patada a lo Bruce Lee y a las dos las botaron de ‘Esto es guerra’. ¡Qué nivel!

- LA FUGITIVA: La modelo venezolana Korina Rivadeneira vivió varios meses al margen de la ley al desafiar la orden de las autoridades de Migraciones, que la expulsaron del país por violar las leyes de extranjería. La esposa del ‘Chato’ Mario Hart recibió muchas críticas, pero también insólitas adhesiones, como la de un fogoso admirador como ¡¡Alan García!!



- LA LOQUEADA DEL AÑO: La del dueño del ‘Tumbao’ de Miraflores, Carlos Gonzales, al irrumpir por los techos de un hotel vecino al salsódromo vestido solo con un sable de samurái. El empresario, luchando contra enemigos imaginarios, arremetió a espadazos contra los pobres colchones de una habitación que felizmente estaba vacía.



- LA DECISIÓN MÁS POLÉMICA: La del presidente PPK al otorgar ‘un indulto humanitario’ a Alberto Fujimori. Pese a anunciarlo casi en Nochebuena, no imaginó la violenta reacción de un beligerante sector de la población que hace presagiar que en Año Nuevo no todo será baile y alegría.



- LA ECHADA: La del empresario israelí Josef Maiman al reconocer que con sus empresas ‘lavaron’ el dinero que Odebrecht le entregó a su ‘adú’, a su ‘compinche’ Alejandro Toledo, vía Ecoteva.



- LA AMENAZA: La de Eliane Karp a PPK. ‘¡Qué vergüenza PPK, tú que tantos lobbies y negocios has hecho. No me hagas hablar (porque yo sé lo que hiciste la última vez)’.



- LA LIBERACIÓN SOSPECHOSA: La del presidente regional del Callao, Félix Moreno. Denunciado por recibir dos millones de dólares de Odebrecht por la Costa Verde del Callao, salió rapidito de la cárcel.



- El BLOQUE DE ESPECTÁCULOS: La guapa y divertida Rebeca Escribens le da un aire fresco a las mañanas sin ‘puñales’ ni ‘mala leche’. Mañana continúo. Apago el televisor.